Фестивал на китайското кино ще се проведе в две кина в София

В чест на 75-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Китай България от 17 до 19 май 2024 г. и от 24 до 26 май в София ще се проведе Фестивал на китайското кино. В Дома на киното и кино "Одеон" ще бъдат показани съответно шест филма, сред които "Creation of The Gods I: Kingdom of Storms" и "The Shadowless Tower", "The Cord of Life", "I Am What I Am", "Love never ends", "B for Busy", като всички филми са със субтитри на български език, съобщават от посолството на Китай у нас.