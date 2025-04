Новият филм "Междузвездни войни": заглавие, главен актьор и премиерна дата

Феновете на "Междузвездни войни" получиха възможно най-добрата новина по време на "Star Wars Celebration 2025", който се проведе в Япония, като беше обявено, че ще има нова част от легендарната сага. Беше разкрито не само заглавието на новия филм, но и датата на излизане и името на актьора, който ще участва в него. Райън Гослинг ще направи своя дебют във франчайза като главен герой в "Междузвездни войни: Звезден боец".

Снимка: Getty Images

Всички тези подробности даде самият режисьор Шон Леви, като посочи, че филмът ще излезе по кината на 28 май 2027 г., като ще започне да се снима през есента на 2025 г., съобщава "Marca". "Присъединете се към нас, за да приветстваме Райън Гослинг, звездата от предстоящия филм "Междузвездни войни: Звезден боец", в нашата галактика. Филмът ще излезе по кината на Деня на паметта през 2027 г.", пише в публикация в X.

Please join us in welcoming Ryan Gosling, star of the upcoming Star Wars: Starfighter, to our galaxy. Coming to theaters Memorial Day 2027. pic.twitter.com/DLpwJzOSr0