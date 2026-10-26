"Ако Йотова загуби - губи Радев". Това коментира социологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов в сутрешния блок на БНТ след първи тур на президентските избори в България, при които има малка разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров и двамата ще отидат на балотаж. Според него обаче това не значи, че правителството на Румен Радев ще падне, защото в страната няма голяма протестна готовност.

"Ако някой беше снимал с дрон протестите - щеше да види колко са малки те. Опозицията няма интерес да ги сваля сега. Ако Йотова загуби сега, Радев ще бъде в по-сложна позиция. Управлението е в тежка ситуация и трябва да се мобилизира, ако иска да действа напред", смята Симеонов.

Той напомни, че Борисов е правил най-големите си грешки, когато вземе цялата власт.

Проблемът с избирателната активноснт

"Когато 1,4 млн. души гласуват в самостоятелни избори за президент, без да има референдум и други избори - очевидно, че става дума за проблем. Друг е въпросът, че когато гласуваха 1,4 млн. души се задава много сериозен въпрос, а утре като дойдат местните избори там как ще се мобилизират хора. Аз вече започвам да се притеснявам за механизмите, по които функционира демокрацията", каза Първан Симеонов.

Балотажът придобива ново значение

Според него балотажът ще придобие ново значение.

"Това са нови избори, започват от нулата. Няма никакво съмнение, че всички ще дадат всичко от себе си. Ситуацията ще е много по-различна, отколкото на първия тур. Възможно е да имаме много по-висока активност", каза още Симеонов. Вотът в чужбина: Разликата между първите двойки е двуцифрена