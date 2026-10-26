Вотът в чужбина: Разликата между първите двойки е двуцифрена

Ако гласуваха само българите в чужбина, президентските избори в България щяха да бъдат спечелени от двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. Тя събира 44,80% (32 962 гласа) от вота там, при 91,52% преброени протоколи. Далеч назад остава двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев, с 23,54% (17 321 гласа). На трето място остават Констадин Костадинов и Петър Волгин, с 11,37% (8367 гласа). 2221 души са гласували с опция, че не подкрепят никого – 3,01% от вота в чужбина - ОЩЕ: Под 3% разлика - финалната права на първия тур на президентските избори е инфарктна

Иначе Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева са на четвърто място, с 6,43% или 4731 гласа. Радостин Василев и Красимир Манов събират 3,92% или 2890 гласа, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова имат 1,75% или 1292 гласа. Георги Димов и Димитър Шивиков са със 793 гласа или 1,078% - ОЩЕ: Очевидно контролираният вот у нас го държат Борисов и Пеевски

И при 96,57% преброени протоколи, нищо не се промени съществено - 35 335 гласа за Гюров-Кандев или 45,22% спрямо 18 082 гласа за Йотова-Вълчев или 23,14%. Костадинов и Волгин са на кота 9 044 гласа или 11,57%. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева имат 5 083 гласа т.е. 6,50%, Радости Василев и Красимир Манов събират 2 971 гласа т.е. 3,80%, а Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 1366 гласа (1,74%). "Не подкрепям никого" има 2310 гласа (2,95%).

Андрей Гюров е първи в столицата с почти половината от вота – 47 процента от гласовете. Данните са от екзитпола на „Алфа Рисърч“. Илияна Йотова е втора в София с подкрепата на 27 на сто от гласувалите. В големите областни градове Илияна Йотова събира 35 на сто от гласовете. 28 процента е делът на избралите Андрей Гюров - ОЩЕ: Гюров спечели София, Йотова я харесаха на село: Резултати от изборите за президент