Цялото правителство е една кошница с грижа. Това каза депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков в сутрешния блок на бТВ. Думите му бяха в контекста на проверките на Комисията за защита на потребителите в търговските вериги, които депутатът от партията на Бойко Борисов нарече пушилки. "Г-жа Манолова обикаля последните ден-два да обясни колко много скачат цените. Ще ви припомня, че преди 4 месеца имаше "Кошница с грижа". Има ли отчитане на резултат? Не са го получили", коментира Биков.

Според него за пет месеца виждаме единствено пушилки. Той обърна внимание, че пет месеца депутатите не са гласували нито един работещ закон.

В тази връзка той бе категоричен, че времето за толеранс към правителството е приключили.

Той обаче изтъкна, че опозицията в лицето на ГЕРБ е дала 100 дни толеранс на кабинета и отрече те да са арогантни към властта. Биков се аргументира с факта, че от ГЕРБ не използват обидни квалификации към представителите на властта.

Нова политическа криза?

Според него този подход ще доведе до нова политическа криза по-бързо, отколкото се очаква.

"Правителството ще се окаже не толкова в алтернатива в лицето на опозицията, а с алтернатива в лицето на българските граждани", добави Биков. ОЩЕ: Тома Биков: Времето за толеранс към правителството приключи