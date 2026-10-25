Войната в Украйна:

Който гони два заека - няма да хване нито един

25 октомври 2026, 21:33 часа 432 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Който гони два заека - няма да хване нито един

Който гони два заека - няма да хване един. Това коментира в ефира на БНТ Константин Вълков от Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев. Думите му дойдоха след първите екзитполове, които дават малка разлика между Йотова-Вълчев и Гюров -Кандев, както и в контекста на войната в Украйна.  Той посочи, че позицията на Гюров по всички въпроси, извън това да има само един учебник, е ясна и категорична, докато в другата кандидатпрезидентска двойка се наблюдава двусмислие и предпазливост, а не е работа на президентът да бъде такъв. 

"Двусмислеността бяха причина за неочаквано малката разлика. Другата е липсата на мобилизация", каза още Вълков.

Според него именно за това балотажът ще е битка между ясната позиция срещу двусмисилието.

Вот на недоверие срещу "Прогресивна България"

Според него от април насетне това е един много тежък вот на недоверие към правителството, към партия "Прогресивна България".

"След 10 години в президентсаката институция е необходим нов полъх. Трябва да има коректив на тази власт, която става малко по-арогантна, отколкото е добрия вкус", смята още Вълков. 

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Спред него няма корпоративен вот на президентските избори, а след дебата между първите двама има граждански силен вот, който е проевропейски, продемократичен. 

"Българинът показа, че гласува по разумен и смислен начин и сами хората ще определят. Гласоподавателите на Костадинов по-голямата част би следвало да гласува за Гюров. Защо да не гласува за Гюров", заяви още Вълков. ОЩЕ: Паралелно преброяване: Разликата между Йотова и Гюров е под 3%

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Константин Вълков президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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