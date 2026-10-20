Никой не оценява колко велик президент съм – аз го казвам

Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на поредното предизборно събитие преди изборите за Конгреса на 3 ноември. Той уточни, че бил докарал 21 трилиона долара в страната - Още: По-малко трудно е да се оправяш с Путин
Trump: Nobody appreciates how great a president I am. I say it. https://t.co/8Pqfv0X4nx— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
Колко е докарал според хората обаче - рейтингът на одобрение на Тръмп е паднал до рекордно ниско ниво от 31%, според анкета на Ройтерс/Ipsos от 19 октомври. Демократите водят пред републиканците с 47% срещу 35% сред регистрираните избиратели за изборите за Конгреса. При предишното проучване разликата беше 7% за демократите, две седмици по-рано.
Икономическите опасения тежат силно върху Тръмп, като 68% не одобряват начина му на управление на икономиката, на фона на покачващите се цени на бензина след войната с Иран - ОЩЕ: Направихме повече, отколкото обещахме
А междувременно Тръмп се закани да изостави европейците и ги обвини, че затворили уж границите си за мигранти, но понеже били слаби, бързо ги отворили:
Trump on Europe: If Europeans don't soon find their way, we will have no choice but to leave. We will have no choice. It's a very serious situation. https://t.co/8zYCYq8ffG— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
Trump on Europe: Europe has closed their borders, and it failed because they were weak. They let their borders reopen immediately. https://t.co/JQcLKc7tOz— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
На това германският канцлер Фридрих Мерц отговори със стара африканска поговорка: "Ако искаш да вървиш по-бързо, върви сам. Ако искате да стигнете по-далеч, вървете заедно":
Q: Is there a hard truth that Trump needs to hear to be able to soften his stance? Merz: Well, there is an old, I think, African saying, which means: "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." And that's my answer. We want to go far. And if we want to go far, and we could go far, then we should go together.— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026