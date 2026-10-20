Войната в Украйна:

Никой не оценява колко велик президент съм – аз го казвам

20 октомври 2026, 6:30 часа 570 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Никой не оценява колко велик президент съм – аз го казвам

Това заяви американският президент Доналд Тръмп по време на поредното предизборно събитие преди изборите за Конгреса на 3 ноември. Той уточни, че бил докарал 21 трилиона долара в страната - Още: По-малко трудно е да се оправяш с Путин

Колко е докарал според хората обаче - рейтингът на одобрение на Тръмп е паднал до рекордно ниско ниво от 31%, според анкета на Ройтерс/Ipsos от 19 октомври. Демократите водят пред републиканците с 47% срещу 35% сред регистрираните избиратели за изборите за Конгреса. При предишното проучване разликата беше 7% за демократите, две седмици по-рано.

Икономическите опасения тежат силно върху Тръмп, като 68% не одобряват начина му на управление на икономиката, на фона на покачващите се цени на бензина след войната с Иран - ОЩЕ: Направихме повече, отколкото обещахме

А междувременно Тръмп се закани да изостави европейците и ги обвини, че затворили уж границите си за мигранти, но понеже били слаби, бързо ги отворили:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На това германският канцлер Фридрих Мерц отговори със стара африканска поговорка: "Ако искаш да вървиш по-бързо, върви сам. Ако искате да стигнете по-далеч, вървете заедно":

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Европейски съюз мигранти цитати избори САЩ рейтинг Тръмп
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес