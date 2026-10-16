Направихме повече, отколкото обещахме

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - поредните на предизборно събитие предвид наближаващия вот за Конгреса:
Trump: We did much more than we promised. https://t.co/H17DSeYrdX— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
И още "мъдрост": "Ако не пиеш и не се друсаш, или ако не пушиш, няма проблем. Имам други проблеми, някои много сериозни проблеми, но тези не са сред тях. Не искам да ги добавям в списъка - ако го бях направил, гарантирам, че сега нямаше да съм тук" - ОЩЕ: Вероятно прекалих малко. Съжалявам, защото вече не знам с кого, по дяволите, си имаме работа
Trump: I have some very severe problems, but smoking and drinking are not one of them. I don’t want to add them to the list. If I did, I wouldn’t be here right now. https://t.co/1JYhN0qubw— Clash Report (@clashreport) October 15, 2026
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