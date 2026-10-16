Спорт:

Направихме повече, отколкото обещахме

16 октомври 2026, 5:50 часа 2946 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Направихме повече, отколкото обещахме

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - поредните на предизборно събитие предвид наближаващия вот за Конгреса:

И още "мъдрост": "Ако не пиеш и не се друсаш, или ако не пушиш, няма проблем. Имам други проблеми, някои много сериозни проблеми, но тези не са сред тях. Не искам да ги добавям в списъка - ако го бях направил, гарантирам, че сега нямаше да съм тук" - ОЩЕ: Вероятно прекалих малко. Съжалявам, защото вече не знам с кого, по дяволите, си имаме работа

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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