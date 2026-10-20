Кабинетът "Радев":

Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там

20 октомври 2026, 23:04 часа 419 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и те са коментар в отговор на пореден въпрос какво ще каже за безбройните пъти, в които Русия нарочно удря по цивилни в Украйна и по граждански цели. Тръмп уточни, че повечето, които умирали в Украйна, са войници, млади войници - ОЩЕ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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