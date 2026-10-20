Някои хора в някой град бяха ударени или каквото там

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и те са коментар в отговор на пореден въпрос какво ще каже за безбройните пъти, в които Русия нарочно удря по цивилни в Украйна и по граждански цели. Тръмп уточни, че повечето, които умирали в Украйна, са войници, млади войници - ОЩЕ: Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)
Trump on Russian shelling of civilians in Ukraine: Some people in a town that got hit or whatever, but mostly soldiers die. https://t.co/l33XZdzLNF— Clash Report (@clashreport) October 20, 2026
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