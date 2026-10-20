Тръмп: Украйна да сключи сделка, иначе ще е много лошо - много пари похарчихме (ВИДЕО)

"Украйна трябва да иска да сключи сделка, защото Съединените щати са похарчили цяло състояние, Европа е похарчила цяло състояние и Европа е уморена от това в момента. Ако не сключат сделка, в крайна сметка нещата просто ще се влошат - според мен, наистина ще се влошат. Дадохме огромни пари на Украйна и не получихме нищо в замяна, освен скъп дизел. Дадохме вероятно повече пари на Украйна повече, отколкото почти всеки друг и американските данъкоплатци са уморени. Искаме Зеленски да сключи споразумение". Това заяви американският президент Доналд Тръмп на брифинг в Белия дом, след като по-рано днес, 20 октомври, в Норвегия украинският президент Володимир Зеленски се срещна със Стив Уиткоф, специалния пратеник на Тръмп за Близкия изток. Уиткоф не говори пред медиите, а Зеленски каза, че са обсъждани солидни гаранции за сигурност - ОЩЕ: Срещата на Зеленски с Уиткоф в Осло приключи: Защо Уиткоф не се появи на пресконференцията

Trump on Ukraine: Ukraine has to want to make a deal, because the United States has spent a fortune, Europe has spent a fortune, and Europe is tired of it right now. If they don’t make a deal, ultimately, it’s just going to get — in my opinion, it’s just really going to get worse. — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Trump: We have given tremendous amounts to Ukraine. We’ve got nothing back other than high diesel. https://t.co/tGocy7U0rJ — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Trump on Ukraine: We have given probably more money to Ukraine than almost anybody over the years, hundreds of billions of dollars. We've gotten nothing back, and the American taxpayers are tired of it. We want Zelensky to make a deal. https://t.co/pSYJqchArr — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

За да подчертае колко много дали на Украйна, президентът на САЩ пак каза 350 млрд. долара - откровена и многократно повтаряна от него лъжа, защото от началото на пълномащабната война с Украйна директната американска военна помощ е под 70 млрд. долара, а като се добави и хуманитарната, става малко над 100 млрд. долара. Как Тръмп се държи с тези, които го разобличават - винаги те са "болни" и трябва "да мълчат" - ОЩЕ: Тръмп като Байдън за Украйна: Вземат 350 млрд. долара и много американско оръжие (ВИДЕО)

Trump on Ukraine: We gave $350 billion to Ukraine. And I insisted on getting something for that money, and we got a very big chunk of land and rare earth and other things. Let's see what that amounts to. https://t.co/ngtgKzeVY4 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Trump to a reporter: Quiet! QUIET! What's wrong with you? Are you a sick person? I actually think there's something wrong with you. https://t.co/lvjX61LQt6 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Тръмп продължи с внушенията, че Украйна не иска да сложи край на войната, като изрично заяви, че трябвало да иска, че Зеленски трябвало да го иска, а ако не иска, мислел, че щяло да бъде много лошо. И отново – американският президент наговори куп клишета, примесени с лъжи. Например, по въпроса с постоянните руски удари по цивилни в Украйна и граждански цели, той извъртя, че "някои хора в градовете бяха ударени или каквото там", но повечето умрели са войници, млади войници – ОЩЕ: Шестима загинали, сред тях бебе, майка му и 11-годишно момиче, след руска атака срещу парк в Харковска област

Trump on Ukraine War: Ukraine has to want to settle this war. Zelensky has to want to settle this war, and if he doesn’t, I think it’s going to be a very bad thing. https://t.co/Q9IXkWl1Tg — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Trump on Russian shelling of civilians in Ukraine: Some people in a town that got hit or whatever, but mostly soldiers die. https://t.co/l33XZdzLNF — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Всъщност Зеленски многократно и отново, дори тази вечер, декларира готовност за мир - но не и за капитулация, а точно това се стреми Тръмп да го принуди да направи. "Украйна иска мир повече от когото и да е, а Русия започна тази война", подчерта украинският президент, докато казваше, че страната му се старае да помогне на всички усилия на Тръмп да постигне мир. "Стив Уиткоф отива в Русия утре и нека видим какво ще каже Путин", добави Зеленски - ОЩЕ: Тръмп заплашва, украинците още по-силно са готови да се съпротивляват: Ново проучване

Zelensky: Ukraine wants peace more than anyone. It was Russia that started this war. https://t.co/b6w48eLJ1z — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Zelensky: Steve Witkoff is going to Russia tomorrow. Let’s see what Putin has to say. https://t.co/dQzOdLqYZe — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Тръмп рисува Русия като непобедима, за да подчини Украйна

Американският президент обаче за пръв път описа Путинова Русия като сила, която не може да бъде победена - от Украйна. Русия има неограничен запас от хора, върви напред, а Украйна е като "красива жена", изгубила много хора. Русия - и тя е изгубила много хора, но е гигантска държава. Във Втората световна война руснаците загубили 50 млн. души и пак спечелили - но Тръмп удобно не каза, че тогава и Западът се бие на една страна с Русия в решителната фаза на войната, а САЩ помага с огромно количество оръжия и дори храна на СССР. Но най-смешно в развитието на тезата му за непобедимостта на Русия беше как отново и отново разказа, че войната действително можела да приключи за 1 ден в полза на Русия, обаче там някакъв руски генерал, на когото не помнел името, решил да тръгне през подгизналите от кал полета в Украйна, вместо по "чудесната магистрала" и руските танкове заседнали (ВИДЕО) - "глупав генерал", който "вероятно" вече не е командващ и "1000 танка":

Trump on Russia: Russians keep marching forward. They have an unlimited supply of people. https://t.co/rnxYUNyngJ — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Trump on Ukraine War: Russia is a giant nation. Ukraine is not. https://t.co/SHq9KgFpbu — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Trump on Russia: Russia lost 50 million people in the Second World War. https://t.co/jJn1l6INu8 — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

President Trump again claimed Russia could have ended the war in a day if 1,000 tanks had stayed on a concrete highway, saying a “very stupid general” diverted into farmland and got the force stuck in mud. He also said “thousands of soldiers” die each month and asked, “For what?” Asked whether the US is close to securing the release of American teacher Stephen Hubbard from Russia, Trump declined details and said: “Just trust me. Nobody else could have done it.” #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 20, 2026

Бруталният натиск на Тръмп спрямо Украйна беше предшестван от материали в The New York Times, Bloomberg и The Washington Post. Според Bloomberg, представители на НАТО са предупредили Украйна, че доставките на ракети-прехващачи за ПВО системите Patriot (Пейтриът) могат да спрат напълно, ако конфликтът между Зеленски и Тръмп продължи.

Междувременно The New York Times съобщи, че Уиткоф и Къшнър възнамеряват да тласнат Украйна към мирно споразумение при условията на Русия. Американците се опитват да убедят Зеленски да се откаже от претенциите си за окупирани територии в замяна на сделка, която би била от полза за Москва. Това прилича на "претоплена манджа" - през тази година беше дискутиран вариант Донбас да бъде демилитаризирана икономическа зона и тогава Путин беше този, който не се съгласи - ОЩЕ: Тръмп предлага на Зеленски икономически облаги в замяна на отказ от територии

The ​​Washington Post пише, че Кремъл се опитва да използва администрацията на Тръмп, за да осигури украински отстъпки за Донбас. Путин може по-късно да поиска ограничения и на военните възможности на Украйна - така, както натискаше още през пролетта на 2022 година в Истанбул. Андрю Вайс, експерт от фондация "Карнеги", смята, че действията на Тръмп са свързани с усилията за постигане на политическо споразумение при условия, които биха могли да принудят Киев да направи отстъпки. - ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин

Срещата на върха на Г-20 е планирана да се проведе в Маями през декември тази година, а Тръмп вече покани Путин. The Atlantic писа по-рано този месец, че американският президент е бесен на Зеленски, защото се надява да има мирно споразумение, каквото и да е, но да бъде подписано от украинския президент и от руския диктатор и с това Тръмп вече да си постеле за така лелеяната от него Нобелова награда за мир.