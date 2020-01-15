"В българското семейство има оглушително мълчание. Децата са ангажирани с мрежите и там те се отглеждат. Те не могат да направят разлика между виртуалния и реалния свят и това води до много проблеми. Не трябва да смятаме, че това да им осигурим последните модни дрешки или електроника е достатъчно, трябва да се научим да общуваме."

Това коментира д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в интервю за БНТ. Какво каза още тя и д-р Румен Бостанджиев за насилието в обществото може да видите в ТАЗИ СТАТИЯ Човекът се случва в общност от други хора Това заяви социалният антрополог Харалан Александров в коментар за поредното жестоко битово убийство, този път в село Галиче. Александ... Прочети повече Това коментира д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в интервю за БНТ. Какво каза още тя и д-р Румен Бостанджиев за насилието в обществото може да видите в