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В българското семейство има оглушително мълчание

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В българското семейство има оглушително мълчание
"В българското семейство има оглушително мълчание. Децата са ангажирани с мрежите и там те се отглеждат. Те не могат да направят разлика между виртуалния и реалния свят и това води до много проблеми. Не трябва да смятаме, че това да им осигурим последните модни дрешки или електроника е достатъчно, трябва да се научим да общуваме."

Това коментира д-р Цветеслава Гълъбова, директор на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в интервю за БНТ. Какво каза още тя и д-р Румен Бостанджиев за насилието в обществото може да видите в ТАЗИ СТАТИЯ

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3 Коментара

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  • Октомври 1 Октомври преди 48 минути Профил на трол?
    Сега всички соросоиди по план график се изреждат да обясняват какви ли не глупости , но не и да ОБЯСНЯТ ТЯХНОТО СЪУЧАСТИЕ Във всичко това. Онези пък журналята същаТА долна стока и не се сещат да я питат. А , това нещо е диркетор дори.
    отговор : 1 !
  • Анонимен 1.1 Анонимен преди 43 минути Профил на трол?
    Диркетор, какво е това нова дума? ХА ХА ХА
    : 0 !
  • Анонимен 1.2 Анонимен преди 23 минути Профил на трол?
    Същата като дЪмокрацията нали е тази дума. Събирателна дума която описва системаТА ЕСТЕСТВЕН РАЗВЪДНИК НА СПЕКУЛАНТИ , КРАДЦИ И ИЗМАМНИЦИ. ИЗОБЩО г*ДОВЕ , НАРОДНИ ИЗЕДНИЦИ , ПРЕДАТЕЛИ. Точно като ТЕЗИ В ТОВА СТУДИО от което на снимката се вижда само това нещо което се вижда.
    : 0 !

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