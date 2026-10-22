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В магазина отдавна цените минаха границата на забавното. Забавно беше, че "Кошница с грижа" ще понижи цените

22 октомври 2026, 8:05 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В магазина отдавна цените минаха границата на забавното. Забавно беше, че "Кошница с грижа" ще понижи цените

Думите от заглавието са на бившия външен министър Георг Георгиев, който напоследък е основен представител на ГЕРБ пред по-големите телевизии. Сега той говори пред БНТ.

Георгиев е по-известен с жеста си отпреди години, когато опита да целуне ръка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. 

Сега Георгиев оправда липсата на депутати от опозицията за извънредно парламентарно заседание за "Петричкия Ескобар" с това, че ги нямало депутатите от "Прогресивна България". Обаче от тях се регистрираха 20 - ако цялата опозиция се беше регистрирала, заседание щеше да има. Но за Георгиев въпросът бил къде са 131 депутати на управляващите, тяхно било задължението за кворум.

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цитати Кошница с грижа
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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