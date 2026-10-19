Убийството на Илиян Филипов:

Да вземем от богатите! А от кого да вземем?

19 октомври 2026, 8:42 часа 1560 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Да вземем от богатите! А от кого да вземем?

Думите от заглавието са на вицепремиера Иво Христов, той ги каза в сутрешния блок на БНТ. Те са по темата с държавния бюджет през 2027 година - Христов призна, че не познава в детайли бюджета. Това обаче не му попречи да обяви, че с приемането на еврото българите обеднели, всеки щял да го каже. Иначе за дефицита тази година (2026) Христов каза: "Движи се малко под очакваното", след като беше притиснат дали 5,7% не беше прекалено като залагане в закона - ОЩЕ: 

"Напредва, но тя е много сложна. Но така или иначе куражът да се предприеме такава реформа трябва да бъде приветстван", заяви Христов за административната реформа т.е. работата на държавната администрация. Но Христов не отрече, че досега България нищо не е видяла от тази реформа, обаче не можело всичко едновременно и веднага.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
държавен бюджет цитати Иво Христов въвеждане на еврото приемане на еврото бюджет 2027
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес