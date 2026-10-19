Да вземем от богатите! А от кого да вземем?

Думите от заглавието са на вицепремиера Иво Христов, той ги каза в сутрешния блок на БНТ. Те са по темата с държавния бюджет през 2027 година - Христов призна, че не познава в детайли бюджета. Това обаче не му попречи да обяви, че с приемането на еврото българите обеднели, всеки щял да го каже. Иначе за дефицита тази година (2026) Христов каза: "Движи се малко под очакваното", след като беше притиснат дали 5,7% не беше прекалено като залагане в закона - ОЩЕ:

"Напредва, но тя е много сложна. Но така или иначе куражът да се предприеме такава реформа трябва да бъде приветстван", заяви Христов за административната реформа т.е. работата на държавната администрация. Но Христов не отрече, че досега България нищо не е видяла от тази реформа, обаче не можело всичко едновременно и веднага.