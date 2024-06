Арнолд Шварценегер: Планетата ни е умиращ пациент - трябва да спрем кървенето! (ВИДЕО)

Австрийската световна среща на върха, основана от звездата от "Терминатор" и неговата Инициатива за климата на Шварценегер през 2017 г., започна на 20 юни във Виена с цел да събере хората, бизнеса и индустрията, за да намерят начини за решаване на климатичната криза. По време на встъпителната си реч 76-годишният актьор призова участващите в срещата към действие и ги помоли да направят "каквото е необходимо", за да решат проблемите, причинени от парниковите газове.

Снимка: Getty Images

Ето част от речта на Арнолд Шварценегер: "Благодаря на всички, които дойдоха тук днес и за това, че залата е препълнена. Благодаря, че имаме възможността да дойдем тук и да кажем това, което трябва да кажем, а не само това, което хората искат да чуят. Бил съм на такива срещи по целия свят през последните две десетилетия. Копенхаген, Рио де Жанейро, Париж, Бон, Виена, списъкът продължава. Тези конференции имат много важна мисия. Страните трябва да се обединяват и да стигат до съгласие и да си поставят големи цели.

Но след всички тези споразумения, форуми и празненства, които сме виждали през годините, замърсяването става все повече. Използваме все повече и повече изкопаеми горива, хората продължават да измират. Първата конференция на Обединените нации, посветена на околната среда, бе в Бразилия през 1992 г. - преди 32 години. Над 200 милиона души са умрели от замърсяването на планетата ни от тази първа конференция. Помислете за това. 7 милиона души всяка година. Вярвам, че светът трябва да се събере и да говори за този проблем. Много е важно. Конференции като тази са важни. Правех същото, когато се опитвах да привлека света към моята фитнес армия - колкото повече срещи имахме, колкото повече форуми и събирания правехме, толкова по-добре ставаше. И виждахме голям прогрес. Хората по целия свят научаваха упражненията, започваха да взимат хранителни добавки и ставаха по-здрави. Но тук, когато се събираме, не мисля, че има какво да празнуваме. Ако тези 200 милиона души по целия свят, които умряха от замърсяване от старта на срещите на ОН за околната среда до днес бяха от една държава, това щеше да е държавата на шесто място в света по население. Толкова много хора са умрели. Тук на срещата на върха в Австрия искаме да бъдем честни. Искаме от този подиум да кажем нещата, които на другите конференции само се прошепват зад сцената. Не можем да продължаваме от конференция на конференция и да обвиняваме петролните компании за всичко, защото очевидно така не става.

Снимка: Getty Images

Всичко, което има значение, са действията. Знаете, винаги това съм казвал - действие! Само говоренето няма да ни спаси. Но действието ще ни спаси. Всички искаме еднакво бъдеще и споделяме обща визия - виждам го много ясно. Виждам свят с чисто и синьо небе, виждам свят без замърсяване, което дави децата ни и убива 7 милиона души всяка година. Свят, в който без значение къде живееш, можеш да пиеш водата и да дишаш въздуха, без преди това да се замислиш. Точно както израснах тук в Австрия. Виждам свят, в който изкопаемите горива са вкаменелости - реликви от миналото, оставени на историята. Свят, който избира бъдещето вместо миналото. Свят, в който соларните, вятърните и водните батерии, както и чистата ядрена енергия, са заместили въглищата, петрола и природния газ. Виждам свят, който повече не води войни заради петрол или е принуден да толерира ужасните действия на определени държави. Защото зависим от ресурсите. Свят, в който страните живеят в хармония, защото всяка държава им достъп до Слънцето, вятъра и водата и елементите, които може да задвижват живота ни. Това е моята визия. И знам, че всички я споделяме. Всички вярваме, че климатичните промени и замърсяването са екзистенциална заплаха. Всички искаме свят без петрол, въглища и замърсяване. Тогава защо не действаме в тази посока? Това е въпросът. Защо не предприемаме заедно действия?

Днес дойдой при вас, за да ви дам един "Арнолдски шут в задника". Защото има една неприятна истина, която всеки трябва да чуе... Трябва да правим каквото е необходимо, за да превърнем визията си в реалност. Дори и да не ни е много комфортно. Особено ако не ни е комфортно... Когато ти стане некомфортно, това е първият знак, че постигаш прогрес...

Спрете кървенето, спасете децата ни, спасете планетата, спасете бъдещето ни. Знам, че имате мозък, знам, че имате сърце. И знам, че имате силата - така че нека го направим."

#Arnold @schwarzenegger pushes for less talk and more action! He came today as „kick-ass Arnold“, not „pat on the back Arnold“: “We know governments have the power to cut through the red tape in emergencies. […] This is fucking crazy! The Earth is dying!”🔥 pic.twitter.com/UTIIunbBaL