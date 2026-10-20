Ел Ниньо унищожава целия живот в Тихия океан: водната повърхност променя цвета си

Сателитни наблюдения на НАСА показват, че изключително силното явление Ел Ниньо променя цвета на океана - водата е станала по-синя и това буди безпокойство.

Влиянието на Ел Ниньо върху живота в Тихия окен

Последните сателитни снимки на НАСА показаха нещо неочаквано, тъй като феноменът „супер Ел Ниньо“ променя цвета на световните океани: през последната година екваториалната част на Тихи океан е променила наситения си зелен оттенък на ярко син, пише Daily Mail.

Ел Ниньо е известно с това, че нарушава океанските течения, които изнасят студена, богата на хранителни вещества вода на повърхността. Тези хранителни вещества са от съществено значение за живота на фотосинтетичния планктон, който придава на местообитанията им ярко изумруден цвят. Лишен от този важен източник на храна, планктонът започна масово да измира в Тихия океан, оцветявайки повърхностните води в матово синьо.

Учените също сравнили новите изображения със сателитни данни от 2025 г. Анализът показва, че през този период водната площ е запазила обичайния си зелен оттенък през цялата година. Учените обаче забелязали и нещо неочаквано в изображенията: зоната около екватора внезапно станала синя.

Учените обръщат внимание, че Ел Ниньо е част от естествен климатичен цикъл, известен като Южното колебание. На всеки две до седем години този цикъл преминава или във фаза на затопляне, известна като Ел Ниньо, или във фаза на охлаждане, известна като Ла Ниня.

През последните няколко месеца учените съобщават, че се намираме в ранните етапи на мащабен цикъл Ел Ниньо, който се очаква да има катастрофални последици през следващите месеци и през цялата 2027 г. Освен това някои експерти смятат, че има 83% вероятност това Ел Ниньо да бъде най-силното в историята.

Наблюденията показват, че повърхността на Тихия океан е променила цвета си поради намаляване на издигането на богатите на хранителни вещества дълбоки води. Това води до намаляване на водораслите, което прави водата да изглежда по-синя - точно това са регистрирали сателитните инструменти.

Учените се опасяват, че подобен спад може да има ефект на домино в цялата морска екосистема, принуждавайки други морски обитатели да мигрират в търсене на нови места за хранене, където има фитопланктон. Сега, казват изследователите, имаме първите доказателства, че мощният Ел Ниньо вече променя океана и е вероятно въздействието му да се увеличи.

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Също така скорошно проучване показа, че необичайно силното явление Ел Ниньо в Тихия океан тази година причинява „вълни на Келвин“ от планетарен мащаб, когато достигат сушата. В случая не става въпрос за физически вълни от вода, а импулси, които могат да пренасят топлина през водния стълб. Метеоролозите ги наблюдават отблизо, защото тези вълни могат да повлияят на морските нива на огромни разстояния, изостряйки щетите от бурите.