Неочаквано: Появи се "втори ръкав" на супер Ел Ниньо в Тихия океан

Тревожна нова карта показва, че площта на необичайно топлите води в Тихия океан се е разширила значително - супер Ел Ниньо изглежда достига рекордни размери.

Какво се случва с Ел Ниньо?

Ел Ниньо е естествен климатичен феномен в Тихия океан, който причинява покачване на глобалните температури и влияе върху времето по целия свят. Наблюденията показват, че тази година феноменът е достигнал рекордни размери, но изглежда, че това не е всичко - нови данни сочат към нещо още по-тревожно, пише Daily Mail.

Нови данни показват, че зоната с топли води в Тихия океан се е разширила значително - всъщност супер явлението Ел Ниньо се е сдобило допълнителен „ръкав“.

Известно е, че настоящото явление Ел Ниньо в Тихия океан набра сила още през юни 2026 г. и според прогнозите на учените, неговото въздействие върху климата на Земята ще продължи до следващата година. Освен това събитията се развиват с безпрецедентна скорост.

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Изображения, публикувани от Националната служба по метеорология и хидрология на Перу на 30 септември, показват втори „прилив“ от топла вода, който се е образувал през последните няколко седмици. Едно изображение показва ивица топла вода, простираща се от бреговете на Еквадор и Перу.

Друго изображение, създадено от данни, събрани две седмици по-късно, показва, че топлата вода се е разпространила по крайбрежието на Чили и по-нататък в югоизточната част на Тихия океан. Това ефективно образува втори „ръкав“, простиращ се далеч от основното тяло топла вода – нещо, което учените никога преди не са виждали.

Учените казват, че това разширяване означава, че много по-голяма част от източната част на Тихия океан сега има температури на морската повърхност над средните, като в някои райони те са с повече от 3°C над нормалните.

Новите данни, според учените, са допълнително потвърждение на опасенията, че настоящото климатично явление може да е най-мощното през последните 1000 години. Учените отбелязват, че настоящото супер-Ел Ниньо вече е счупило исторически температурни рекорди, преди да достигне своя пик. В резултат на това учените се опасяват, че въздействието му върху климата на Земята в бъдеще може да бъде безпрецедентно.

Също така скорошно проучване показа, че необичайно силното явление Ел Ниньо в Тихия океан тази година причинява „вълни на Келвин“ от планетарен мащаб, когато достигат сушата.

Учените поясняват, че това не са физически вълни от вода, а импулси, които могат да пренасят топлина през водния стълб. Метеоролозите ги наблюдават отблизо, защото тези вълни могат да повлияят на морските нива на огромни разстояния, изостряйки щетите от бурите.