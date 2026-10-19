Плашеща прогноза: Вулканично мегацунами може да опустоши източната част на САЩ

Вулканично изригване или земетресение на Канарските острови може да предизвика гигантско цунами, което ще прекоси Атлантическия океан и ще достигне източното крайбрежие на Съединените щати. Учените обаче не могат да предскажат точно кога ще се случи подобна катастрофа, според Science Focus.

Тревожна прогноза за източното крайбрежие на Съединените щати

Вулканът Кумбре Виеха на остров Ла Палма привлече вниманието на изследователите. Западният му склон частично се откъсна по време на изригването през 1949 г. През 90-те години на миналия век изследователски екип откри, че огромна скална маса бавно се движи към океана.

Според един от най-песимистичните сценарии, срутването на склона на вулкана първоначално може да образува купол от вода с височина близо километър, последван от вълни с височина стотици метри. Те биха покрили Ла Палма и съседните острови, а приблизително девет часа по-късно вълни с височина приблизително 20 метра биха могли да достигнат Флорида. Други модели прогнозират височина на вълните наполовина по-ниска край бреговете на САЩ, но това все още е достатъчно, за да причини широко разпространени разрушения.

Опасността се крие във факта, че вулканичните цунамита могат да се разпространяват по-бързо от вълните, генерирани от подводни земетресения, а интервалите между отделните вълни са по-кратки. Историята е виждала бедствия от този вид: изригването на Кракатау през 1883 г. отне най-малко 30 000 живота, а цунамито след срутването на вулкана Анак Кракатау през 2018 г. уби повече от 400 души.

Същевременно, съвременните технологии позволяват наблюдение на вулканичната нестабилност с помощта на сателити и наземни наблюдения. Според автора, в много случаи това може да осигури предупреждение от няколко седмици и време за евакуация. Стотици активни островни и крайбрежни вулкани обаче остават неадекватно наблюдавани.

„В крайна сметка просто не можем да кажем къде ще се случи следващото вулканично цунами или колко голямо ще бъде то, но то ще се случи“, се казва в публикацията.

Прочетете също: Потенциално опасен вулкан се крие в сърцето на Сахара

Както вече стана ясно 25-часово изригване на вулкана Анак Кракатау в Индонезия през септември доведе до образуването на два нови острова, първите подобни образувания в калдерата Кракатау от 96 години насам. Геолозите отдават образуването им на изпускане на течна магма през пукнатина, а площта на острова се е увеличила с близо 33 хектара. Бъдещата съдба на новите образувания ще зависи от устойчивостта на вулканичния материал на вълни и ерозия.

Вулканът Анак Кракатау ( в превод означава „Дете на Кракатау“) е спорадично активен, откакто се е появил от морето в началото на миналия век в калдерата, образувана след изригването на вулкана Кракатау през 1883 година.