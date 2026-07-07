Потенциално опасен вулкан се крие в сърцето на Сахара

Сателитни изображения показват как сенчести струи от древна лава са оставили белези върху скрит вулкан в сърцето на Сахара.

Снимка на астронавт от 2019 г. показва древни потоци от лава, които някога са се стичали по черните като смола склонове на вулкана Тусайд в северозападен Чад, потенциално опасен вулкан, разположен в сърцето на Сахара. Снимката, направена от сателит, показва и интригуващ вулканичен „череп“, съобщава Live Science.

Потенциално опасният стратовулкан в сърцето на Сахара

Тусид е потенциално опасен стратовулкан, разположен в планините Тибести, които покриват около 1 милион квадратни километра в Северен Чад и Южна Либия. Тъмният връх се издига на 3265 метра над морското равнище, което го прави втората най-висока планина в региона Тибести.

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На местния език името „Тукид“ грубо се превежда като „онзи, който уби местните жители с огън“, намеквайки за неговата разрушителна и смъртоносна история. Според Глобалната програма за вулканизъм на Смитсониънския институт обаче няма солидни доказателства, че вулканът действително е изригвал в настоящата геоложка епоха, която е започнала преди около 12 000 години. В резултат на това учените се съмняват, че вулкан в сърцето на Сахара всъщност би могъл да убие някого.

Сателитното изображение показва тъмно петно, известно като масив. Учените казват, че е съставено от припокриващи се слоеве магмена скала, останали от множество древни потоци от лава, които са изригвали или бавно са се стичали от върха на вулкана. Призрачната структура е известна с това, че е с диаметър 32 метра в най-широката си точка и от птичи поглед се откроява на фона на околното пясъчно плато, което според учените е издълбано в мрежа от кръстосани каньони от вятъра в продължение на милиони години.

На югоизток от масива се намира добре познатият малък бял кръг - вулканичен кратер, или калдера, с дълбочина около 1000 метра, който, погледнат отгоре, донякъде зловещо наподобява гигантски череп.

Смята се, че калдерата с форма на череп се е образувала от експлозивно изригване преди повече от 120 000 години. Някога е била запълнена със солено езеро, което е било дом на древни водорасли и други микроорганизми. Когато езерото пресъхнало около началото на холоцена, водата се отдръпнала, оставяйки след себе си дебел слой бяла сол, обграждащ чифт вулканични конуси, подобни на очи.

В същото време Тусид е една от най-младите планини в Тибестийската верига, образувана в резултат на ефузивни изригвания. Учените също така смятат, че целият регион в миналото е имал същия тъмен нюанс като масива, но е бил подложен на непрекъснато бомбардиране от пясък и вятър. Според Земната обсерватория, след около 100 000 години масивът може да се слее с околното плато.

Междувременно учени разкриха, че най-странният вулкан в света се намира на остров Рос в море Рос, дълбок залив в Антарктида. Вулканът Еребус се изрига на около 1350 километра от географския Южен полюс. Всъщност Еребус е най-южният активен вулкан в света, който постоянно изригва езеро от горяща лава, съобщава Science Alert.

Учените казват, че Еребус е единственият вулкан в света, който изхвърля кристални частици елементарно злато. Но истинската мистерия е как златото изобщо излиза от магмата. Според учените златото във вулканичните емисии всъщност не е необичайно: следи от злато са били откривани преди това чрез химични методи в проби от Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико.

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