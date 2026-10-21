Учени: Ел Ниньо повиши нивата на океаните с 40 см, най-лошото предстои

Изследователи публикуваха тревожно изявление: изключително мощният феномен Ел Ниньо вече е причинил покачване на морското равнище с 40 см - някои селища са застрашени от пълно наводнение.

Последствията от Ел Ниньо

Учените следят отблизо случващото се в Тихия океан през последните няколко месеца: наблюденията показват, че тук се развива рекордно явление, което учените наричат ​​супер Ел Ниньо. Известно е, че рекордното Ел Ниньо вече е променило цвета на океана и е създало нов „ръкав“, който не е наблюдаван досега, но това не е всичко, пише Daily Mail.

Изследователи публикуваха тревожно изявление: поради рекордното явление Ел Ниньо, морското равнище вече се е повишило с 40 сантиметра, което излага някои селища на риск от наводнения.

Експерти казват, че огромните маси топла вода вече са причинили масивно „подуване“ на океанската повърхност, което може да доведе до наводнения и ерозия на бреговете на хиляди километри разстояние – от Аляска до Чили. Експертите се опасяват, че най-лошото тепърва предстои.

Прогнозира се, че с усилването на това явление към своя пик, очакван по-късно тази година, някои населени места може да претърпят тежки и евентуално рекордни наводнения.

Според Томас Монахан, океанограф в Оксфордския университет, се очаква въздействието на рекордно явление Ел Ниньо да бъде доста значително. Вероятно в периода 2026-2027 г. това Ел Ниньо би могло да доведе до временно покачване на морското равнище с количество, сравнимо с прогнозираното за следващите 40-50 години - и всичко това ще се случи само за един сезон. Освен това учените предполагат, че пикът на покачване на морското равнище вероятно ще настъпи през ноември или декември, когато температурите на океана достигат максималните си стойности.

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Монахан смята, че рискът от екстремно покачване на морското равнище по крайбрежието на Тихия океан може да се увеличи 10 пъти по време на настоящото събитие. Най-значителното покачване на морското равнище се очаква близо до екватора: например, близо до островите Галапагос, водата може да се повиши с 24–40 см. В същото време, морското равнище може да се повиши с 33 см в някои райони на Перу и Еквадор.

Последните сателитни снимки на НАСА показаха нещо неочаквано, тъй като феноменът „супер Ел Ниньо“ променя цвета на световните океани: през последната година екваториалната част на Тихи океан е променила наситения си зелен оттенък на ярко син, пише Daily Mail.

Учените също сравнили новите изображения със сателитни данни от 2025 г. Анализът показва, че през този период водната площ е запазила обичайния си зелен оттенък през цялата година. Учените обаче забелязали и нещо неочаквано в изображенията: зоната около екватора внезапно станала синя.

Учените съобщават, че се намираме в ранните етапи на мащабен цикъл Ел Ниньо, който се очаква да има катастрофални последици през следващите месеци и през цялата 2027 г. Освен това някои експерти смятат, че има 83% вероятност това Ел Ниньо да бъде най-силното в историята.