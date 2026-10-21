Япония изстреля космически кораб за изследване на спътника на Марс

На 20 октомври японската космическа агенция JAXA успешно стартира космическата мисия MMX за изследване на Луната на Марс.

Японската космическа мисия MMX

Във вторник, 20 октомври, ракетата-носител H3 успешно излетя от космическия център Танегашима. Тя изведе в орбита петтонния космически кораб Martian Moons Exploration (MMX), разработен от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA). Основната цел на този амбициозен проект е да достигне Фобос, марсианската Луна на Марс, да кацне на повърхността му и да събере проби от местния реголит за доставка до Земята.

Общата стойност на международната програма се оценява на 578 милиона долара. Освен Япония, в нея участват САЩ, Франция, Германия и Европейската космическа агенция.

По-конкретно, френски и немски инженери създадоха четириколесния роувър Idefix за мисията, кръстен на известния герой от комиксите Астерикс и Обеликс. Този компактен роувър, с размерите на стандартна микровълнова печка, е предназначен да бъде първият, който ще кацне на Фобос и ще работи там 100 дни, движейки се със скорост от приблизително 1 милиметър в секунда (или 3,6 метра в час).

Според полетния план, полетът до системата на Марс ще продължи приблизително една година. След това станцията MMX ще прекара три години в орбита, провеждайки подробно проучване на двата марсиански спътника, Фобос и Деймос. Последните са сравнително малки тела, с диаметри съответно приблизително 20 и 10 километра.

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Основната фаза на мисията включва кацане: първо, автономният ровер Idefix ще изследва района, последван от самия основен ровер MMX. Престоят му на Фобос ще продължи само два часа, достатъчно за събиране на приблизително 10 грама почва. Връщането на пробите на Земята е планирано за 2031 г.

Трябва да се отбележи, че изследването на Фобос чрез кацане е много сложна задача. СССР и Русия са се опитвали да изпратят мисии до тази луна три пъти в миналото, но само космическият апарат „Фобос 2“ през 1989 г. успява да се доближи и да предаде снимки. Нито един от предишните опити за кацане на повърхността на Фобос не е бил успешен.

Междувременно стана ясно, че калифорнийската компания Pioneer Labs е разработила микроорганизъм, sPL.001, който може да оцелее в среда, имитираща химичния състав на почвата, водата и въздуха на Марс. Той може да използва наличните хранителни вещества и да произвежда биопластмаса, която потенциално би могла да се използва за изграждане на човешки селища на планетата, съобщава Digi24.

За да намерят алтернатива, изследователите подбрали земни микроорганизми, способни да произвеждат биопластика, и постепенно ги изложили на условия, подобни на тези на Марс.