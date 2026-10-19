Учени създадоха микроб за колонизирането на Марс: Какво може да прави?

Калифорнийската компания Pioneer Labs е разработила микроорганизъм, sPL.001, който може да оцелее в среда, имитираща химичния състав на почвата, водата и въздуха на Марс. Той може да използва наличните хранителни вещества и да произвежда биопластмаса, която потенциално би могла да се използва за изграждане на човешки селища на планетата, съобщава Digi24.

Значението за този микроб за колонизацията на Марс

Изследователите виждат това развитие като възможна стъпка към използване на местните ресурси на Марс и потенциално тераформиране на планетата.

От 60-те години на миналия век човечеството е извършило близо 50 мисии до Марс, всички от които роботизирани. Бъдещите човешки мисии до Червената планета ще изискват не само транспорт, но и ресурси за изграждане на селища, осигуряване на храна, вода, въздух и материали.

Една от основните пречки е съставът на марсианската почва. Въпреки наличието на необходимите суровини, тя съдържа токсични вещества, по-специално перхлорати и соли, които затрудняват оцеляването на повечето организми.

Преди това учените предлагаха почистване на почвата от токсични съединения, доставяне на торове от Земята или отглеждане на растения без почва чрез хидропоника. Pioneer Labs обаче смятат, че подобни решения биха били трудни за мащабиране поради необходимото време и разходи.

За да намерят алтернатива, изследователите подбрали земни микроорганизми, способни да произвеждат биопластика, и постепенно ги изложили на условия, подобни на тези на Марс.

Първоначално нито един от тестваните организми не можел да расте в симулираната среда. Учените трябвало да тестват много повече микроорганизми, преди да открият вариант, способен да се адаптира към токсични вещества.

В крайна сметка микроорганизмите развили резистентност към съединенията, открити в марсианската почва, и започнали да използват наличните хранителни вещества.

Изпълнителният директор на Pioneer Labs Ерика ДеБенедиктис споделя, че Марс разполага с достатъчно суровини, необходими за живот, а неговият реголит съдържа хранителни вещества, които не се срещат в реголита на Луната.

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Защо бъдещите колонисти се нуждаят от микроорганизми? Един потенциален продукт на sPL.001 е биопластмасата. На Земята такива материали се използват, наред с други неща, за направата на компостируеми чаши и филамент за 3D принтери. В бъдеще подобни материали биха могли да формират основата за изграждане на елементи на марсиански селища. Използването на местни суровини би намалило зависимостта на колонистите от доставките на строителни материали от Земята.

Най-амбициозната цел на този подход е тераформирането на Марс, тоест превръщането на студената и суха планета в среда, способна да поддържа живот при условия, подобни на тези на Земята.

„На Марс природата ще изпълнява същите функции за нас, както и на Земята: ще създава плодородна почва, подслон, кислород и храна“, обяснява ДеБенедиктис.

В същото време все още няма доказателства, че новосъздаденият микроорганизъм ще осигури самостоятелно на хората всички тези ресурси. Неговите възможности и условия на приложение все още изискват допълнителни изследвания.

Въпреки способността си да издържа на химични условия, подобни на тези на Марс, микроорганизмът изисква специално оборудване. Трябва да се отглежда в биореактор с контролирано нагряване и разбъркване. Също така трябва да бъде защитено от екстремни температури, радиация и тънката атмосфера на Марс.

Освен това, микроорганизмът изисква специално приготвена газова смес, тъй като концентрацията на азот в марсианската атмосфера е твърде ниска за растежа му. Той също така е неспособен на фотосинтеза, което означава, че не може да произвежда собствена храна.

В отделно проучване учените демонстрираха, че тези ограничения биха попречили на оцеляването на микроорганизма, ако случайно бъде въведен в марсианската среда. Това би трябвало да намали риска от разпространение на сухоземен организъм на Червената планета и потенциално въздействие върху хипотетичните местни форми на живот.