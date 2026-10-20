Китайска ракета падна от орбита на територията на САЩ

Експертите смятат, че фермер в САЩ е открил останките от китайската ракета Zhuquy-2E, която изстреля нова партида интернет спътници в ниска околоземна орбита през септември.

Китайската ракета Zhuque-2E

На 15 септември китайската ракета Zhuque-2E изстреля в орбита 10 интернет спътника, преди първата ѝ степен да влезе отново в земната атмосфера. Там тя е трябвало да изгори напълно. Но преди няколко дни фермер в селските райони на Минесота (САЩ) открива нещо необичайно, докато прибира царевица: кръгъл метален обект с диаметър около 3,5 метра. Експертите смятат, че това са останките от китайската ракета Zhuque-2E, създадена от компанията LandSpace, пише Arstechnica .

Китайската ракета Zhuqu-2E, изстреляна на 15 септември, изведе в орбита 10 нови интернет спътника за сателитната констелация Qianfan. Това е китайският еквивалент на констелацията Starlink на SpaceX. В орбита вече има 258 спътника, но Китай планира да разшири констелацията до 15 000 космически апарата.

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Около половин час след изстрелването ракетата изведе спътниците в орбита на височина около 900 километра. След отделянето на полезния товар, горната степен на ракетата така и не завърши пълна обиколка около Земята и падна обратно в атмосферата, където трябваше да изгори. Експертите обаче смятат, че не е изгорял напълно.

Фермер от Минесота е открил в царевичната си нива това, което експертите смятат за отломки от китайска ракета, която е лежала там повече от месец. Откритието е уникално с това, че отломките са по-големи от повечето обекти и произхождат от ракета, паднала на Земята в същия ден, в който е била изстреляна.

Диаметърът на горната степен на ракетата Zhuquy-2E е около 3,5 метра, което съответства на размера на открития в Минесота обект.

LandSpace все още не е коментирала публично отломките, паднали на американска земя. Ракетите обикновено се изпращат в атмосферата над океана по време на тяхното обезвреждане. Експертите смятат, че инцидентът от 15 септември може да е резултат от неуспешна маневра за деорбитация на горната степен на ракетата.

На 28 септември, американската компания SpaceX проведе 14-тото тестово изстрелване на космическия кораб Starship. За първи път в историята на програмата се очаква ракетата да влезе в ниска околоземна орбита и да прекара там близо 10 часа.

Starship беше изстрелян от базата Starbase в Тексас. SpaceX възнамерява да използва Starship, за да изведе в орбита 26 спътника Starlink от трето поколение, което ще отбележи първото орбитално разполагане на новото поколение.

Starship е летял в Космоса няколко пъти преди това, но корабът е бил умишлено изстрелян по начин, който му е попречил да завърши пълна орбита около Земята. Траекторията му е била изчислена така, че в случай на пълна загуба на комуникация или повреда на двигателя, да падне в предварително определена, необитаема зона на океана.