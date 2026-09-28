SpaceX изстреля най-голямата и най-мощна ракета в света

В понеделник, 28 септември, американската компания SpaceX проведе 14-тото тестово изстрелване на космическия кораб Starship. За първи път в историята на програмата се очаква ракетата да влезе в ниска околоземна орбита и да прекара там близо 10 часа. Излъчването на изстрелването може да се гледа на портала Spaceflight Now.

Изстрелването на Starship

Starship беше изстрелян от базата Starbase в Тексас. SpaceX възнамерява да използва Starship, за да изведе в орбита 26 спътника Starlink от трето поколение, което ще отбележи първото орбитално разполагане на новото поколение.

Височината на полета на Starship ще бъде приблизително 275 км, а продължителността му ще бъде приблизително десет часа. След деорбитация се очаква космическият кораб да се приземи в Тихия океан, край западния бряг на Южна Америка.

Starship е летял в Космоса няколко пъти преди това, но корабът е бил умишлено изстрелян по начин, който му е попречил да завърши пълна орбита около Земята. Траекторията му е била изчислена така, че в случай на пълна загуба на комуникация или повреда на двигателя, да падне в предварително определена, необитаема зона на океана.

Предишният, 13-ти полет на Starship се състоя на 25 юли. По време на него ракетата за първи път в историята достави истински полезен товар в Космоса - 20 спътника Starlink V3. Поради суборбиталната траектория обаче спътниците не успяха да достигнат орбита: след кратък полет те отново влязоха в атмосферата и изгоряха.

Самият космически кораб успешно се приземи в Индийския океан и остана на повърхността на водата известно време след това.

Starship е на път да революционизира пазара на космически изстрелвания като първият напълно многократно използваем, свръхтежък космически кораб, способен да изстрелва огромни количества товари в орбита на относително ниска цена.

Структурно, Starship е двустепенна, напълно многократно използваема свръхтежка ракета-носител. Това е най-голямата и най-мощната ракетна система в света. Системата се състои от ускорител Super Heavy и космически кораб Starship.

И двата етапа на Starship са оборудвани с двигатели Raptor. Те използват течен метан като гориво и течен кислород като окислител. В бъдеще се планира Starship да бъде използван за транспортиране на астронавти до лунната повърхност и за създаване на самодостатъчна колония на Марс.

Наскоро НАСА публикува нови изображения на Луната, показващи нов кратер. Образуването му се приписва на отломки от ракета на SpaceX, която се е ударила в лунната повърхност в началото на август. Става въпрос за горната степ на Falcon 9. Ракетата достави два търговски спускаеми модула по траектория към Луната. След изстрелването първата степен, която осигуряваше ускорението на ракетата, тя започна връщането си към Земята, докато горната степен на ракетата продължи полета си с полезния товар.

SpaceX наскоро разкри плановете си за изграждане на най-големия си комплекс за изстрелване на ракети в Южна Луизиана. Очакваната стойност на този мащабен проект е приблизително 100 милиарда долара.

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