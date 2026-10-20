Китайски космически апарат донесе на Земята странно желязо от обратната страна на Луната

Китайската мисия „Чан'е-6“ достави скални проби от обратната страна на Луната, в които беше открито мистериозно гама-желязо.

Мистериозното желязо от Луната

През 2024 г. китайският космически кораб „Чанъъ-6“ кацна на обратната страна на Луната, събра около 2 кг скални проби оттам и ги достави на Земята. Това беше първата доставка на проби от обратната страна на Луната. Оттогава изследванията на пробите продължават. Изследователите за първи път откриха гама-желязо в пробите и това озадачи учените. Факт е, че тази форма на желязо е стабилна само при температури от 912 до 1394 градуса по Целзий, но на Луната е по-студено. Резултатите от изследването бяха публикувани в списание PNAS, пише IFLScience.

Кристалната решетка на желязото е кубична, а формата на тази структура зависи от температурата и налягането. Обикновеното желязо, което всички познаваме, е алфа желязо (α-Fe). Атомите образуват кубична решетка, центрирана в обем. Това желязо е стабилно при температури под 910 градуса по Целзий.

При различни условия са възможни и други форми на желязо. Атомите на гама-желязото (γ-Fe) образуват гранецентрирана кубична решетка. И тази форма на желязо може да съществува в стабилно състояние само при много високи температури: от 912 до 1394 градуса по Целзий.

Алфа желязото и желязо-никеловите сплави са най-разпространените елементи на повърхността на Луната. Затова учените бяха изненадани да открият гама желязо в лунните проби, което при охлаждане се трансформира в по-позната форма. Това означава, че не би трябвало да е стабилно при по-ниските температури, наблюдавани на Луната.

Учените са стигнали до заключението, че гама-желязото може да е останало стабилно поради условията, които възникват, когато метеоритите падат на повърхността на Луната. След удара желязото бързо се охлажда и в него навлиза и въглерод. Ето как гама-желязото се стабилизира на Луната, показва изследването.

Луната в момента няма глобално магнитно поле, но откритото гама-лъчево желязо може да се използва за изучаване на магнитното поле, съществувало в миналото. Тази форма на желязо съхранява информация за древен магнетизъм.

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Междувременно учени откриха, че водата на Луната се държи различно от тази на Земята. Оказва се, че в условията на лунна гравитация, повърхностното напрежение забавя движението на водата. Тя не може да тече толкова свободно, колкото на Земята. Според учените, следователно ще е необходимо да се разработят нови системи за поливане на растенията, така че те да работят нормално на Луната.

В началото на следващото десетилетие базата на НАСА на Луната, където астронавтите ще живеят дълго време, трябва да започне да функционира. Отглеждането на растения на спътника на Земята е важно условие за поддържане на живота на астронавтите. Растенията могат да осигуряват на хората храна и кислород, както и да участват в пречистването на водата и преработката на отпадъци.