Луната се свива: Астрономи разкриха колко бързо се случва това

Учените отдавна знаят, че Луната се свива, или по-скоро, че нейната вътрешност се свива. Сега учените са установили колко бързо се случва този процес. В резултат на това свиването на повърхността ѝ може да се случи земетресение във всеки един момент. Нови данни показват къде е най-добре да се разположат бъдещи бази на спътника на Земята. Проучването е публикувано в The Planetary Science Journal, пише Popular Science.

Свиването на Луната и защо това е важно за бъдещи мисии

Най-популярната теория е, че Луната се е образувала малко след образуването на Земята, когато обект с размерите на Марс се е сблъскал с нашата планета. Отломките, които са се откъснали от Земята, са образували естествения спътник на нашата планета. Луната първоначално е била много гореща, но след това е започнала да се охлажда и вътрешността ѝ все още се охлажда.

Учените отдавна знаят, че Луната се свива, но нови данни от Лунния разузнавателен орбитален апарат, който изучава това небесно тяло повече от 17 години, им позволи да определят скоростта, с която протича този процес.

Оказва се, че Луната се свива много бавно. С охлаждането на вътрешността ѝ през последните 400–800 милиона години, нейният радиус се е свил с около 45 метра. Това означава, че Луната се свива с 6–11 сантиметра за 1 милион години или само с 0,1 микрометъра годишно.

На Земята 90% от земетресенията се случват на границите на плочите. Но лунната кора не е разделена на секции. Това означава, че охлаждането на вътрешността на Луната може да доведе до земетресения и разломи навсякъде по нейната повърхност.

Астрономите са открили, че на повърхността на Луната има повече от 10 000 видими разлома, свързани със сеизмична активност. И се оказва, че има много повече сравнително нови разломи, отколкото учените са предполагали. Тъй като вътрешността на Луната продължава да се охлажда и свива, нови земетресения и разломи могат да възникнат по всяко време и навсякъде по повърхността на Луната.

И все пак, в райони с най-дебела кора има по-малко разломи и следователно такива райони може да са по-стабилни. Тоест, именно в такива области на лунната повърхност би трябвало да се намират лунни бази, смятат учените.

НАСА планира да пусне в експлоатация първата си база на Луната в началото на 30-те години на този век. Планът е базата да бъде разположена близо до южния полюс на Луната. Сега учените от НАСА вероятно ще трябва да проучат резултатите от това проучване, за да се уверят, че базата се намира в стабилен регион на Луната.

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