Магнитни бури през седмицата 19-25 октомври 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 19-25 октомври 2026 г. е възможно да има няколко дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 19 октомври 2026 г. ще бъде от степен 4. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ не се предвиждат дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 19 октомври 2026 г. ще бъде от степен 4, а на 20 октомври - 4,7.Това е повишена геомагнитната активност и тя би могла да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 19 и 20 октомври 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това е повишена геомагнитна активност и може да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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2026 Oct 19 - 5

2026 Oct 20 - 5

2026 Oct 21 - 4

2026 Oct 22 - 3

2026 Oct 23 - 2

2026 Oct 24 - 4

2026 Oct 25 - 3

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