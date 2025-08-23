Слънчевите изригвания и магнитните бури са напаст. Но дори да сте метеозависими, има лесен път за спряване с проблема

Тежките и неприятни магнитни бури са изпитание за част от от хората. В настоящата статия обаче ще ви разкажем абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в един момент ще ви посочим начин, по който да установите с прецизност в кои дни ще се явят магнитни бури.

Кои хора се влияят зле

Прието е, че почти 50 % от хората са подвластни на магнитните бури, а в последните десетилетия броят им набъбва. Не всички от тях знаят, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се изпитват два дни по-рано преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

В същото време има и положителна новина - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и тушира реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Истината е, че тези навици са изключително полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще стане дума за онова, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

А дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури ви докарват до неприятни състояния, то определено вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Подобно обстоятелство не трябва да създава във вас притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога им се стоварват болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Невинаги успяват да спят добре. Характерна за тях е също по-слаба работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Субективното усещане за задух е обичайно.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват значителна слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво различни изследователи съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•На какви храни да разчитаме

Какво ще консумирате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за тонуса ви. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Слагайте на трапезата повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако обичате да готвите вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Заложете на това да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. Забравете обаче за белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите коктейл от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с царевично брашно. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се консумира повече риба.

• 8 хитрини и стратегии при магнитни бури

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да си стоите вкъщи, то една десетминутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте кибиченето пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в стратегията ви.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

Прогнозата на БАН - най-добрият вариант за следене

Факт е, че в социалните мрежи е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче не всички от тях имат истинска стойност. Всъщност истината е, че има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук