Магнитни бури през седмицата 26 октомври-1 ноември 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 26 октомври-1 ноември 2026 г. е възможно да има 1-2 дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 26 октомври 2026 г. ще бъде от степен 1,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ се предвиждат дни с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 26 октомври 2026 г. ще бъде от степен 1,7. Това не е повишена геомагнитната активност и не би могла да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 131 октомври 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това е повишена геомагнитна активност и може да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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