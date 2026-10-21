НАСА изпраща суперкомпютър с изкуствен интелект на Луната за първи път

Марсоходът FLIP, който ще помещава уникален суперкомпютър, е готов да бъде изпратен на лунната повърхност като част от програмата Artemis на НАСА.

Програмата на НАСА на Луната

В края на тази година американската компания Astrolab ще изпрати своя роувър FLIP до южния полюс на Луната на борда на спускаемия модул Griffin. Мисията се нарича Griffin-1 и ще се осъществи като част от програмата Artemis на НАСА, насочена към осигуряване на устойчиво човешко присъствие на Луната. Роувърът FLIP ще бъде оборудван със Spaceborne Computer-4 на Hewlett Packard Enterprise. Този суперкомпютър с изкуствен интелект е проектиран специално за работа в Космоса, пише Space.

За първи път в историята суперкомпютри и изкуствен интелект ще бъдат тествани на лунната повърхност. Очаква се тези технологии да подпомогнат бъдещата база на НАСА на южния полюс на Луната и изследванията на астронавтите.

Spaceborne Computer-4 е лек, компактен и няма охладителна система. Оборудван е с 64-битов централен процесор и графичен процесор. Ще използва охладителната система на лунния ровер FLIP и ще се захранва от батерии и слънчеви панели, монтирани на колесното превозно средство. Освен това компютърът е оборудван с твърдотелни устройства (SSD) за съхранение на данни.

Какво ще правят суперкомпютърът и изкуственият интелект на Луната? Тази мисия ще позволи да се тества как функционира компютърът в екстремните условия на Луната, където има резки температурни промени и две земни седмици нощ, когато е невъзможно да се получи енергия с помощта на слънчеви панели. Компютърът трябва да преживее няколко лунни нощи и да продължи да работи в полуавтономен режим.

Компютърът ще изпълнява и задачи като анализ на визуални данни, получени по време на мисията, провеждане на автономни наблюдения, както и навигация, картографиране и изучаване на лунния терен.

Мисията планира да тества възможностите на изкуствения интелект, въпреки че конкретни области на приложението му на Луната все още не са уточнени.

Прочетете също: Китайски космически апарат донесе на Земята странно желязо от обратната страна на Луната

Междувременно учен опроверга твърденията, че мисиите до Луната биха изложили човешкото тяло на смъртоносна радиация. Вячеслав Шуршаков, ръководител на отдела за радиационна безопасност при пилотирани космически полети в Руския държавен изследователски център – Институт по биомедицински проблеми на Руската академия на науките обясни, че радиационните пояси са области около Земята, където магнитното поле улавя заредени частици. Ученият образно ги сравни с „поничка върху топка“. Удрянето на „поничката“ би довело до много високи дози.

„Магнитното поле на Земята има двойна роля: от една страна, то ни предпазва от галактически лъчи и слънчеви протонни събития, но от друга, натрупва уловената радиация и увеличава дозата“, отбелязва ученият.