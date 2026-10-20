НАСА изпрати човешки мозък и сърце в орбита:

Астронавтите са изправени пред редица заплахи за здравето по време на дълги космически мисии и учените са нетърпеливи да намерят начини за борба с тях.

Експериментът на НАСА

НАСА изпрати около 2850 кг товар в Космоса като част от скорошна мисия за снабдяване на Международната космическа станция (МКС). Сред доставените материали са експерименти, предназначени да изучат промените, които настъпват в човешкия мозък и в сърцето в Космоса. Друг експеримент е насочен към изучаване на защитата на хората в Космоса от опасни микроорганизми, открити на МКС. Товарът беше доставен в орбита на борда на космическия кораб Dragon на 15 октомври 2026 г., пише списание Discover.

Нови експерименти са насочени към подпомагане на здравето на астронавтите по време на дълги космически полети. По-специално, те са посветени на изучаването на състоянието на човешкия мозък и сърце в орбита. НАСА иска да разбере какви промени могат да настъпят в тези жизненоважни органи, защото в близко бъдеще се планират постоянни мисии до Луната, а след това и първите полети на астронавти до Марс.

Модели на човешки мозък, отгледани в лаборатория, пристигнаха на МКС. Експериментът AVATAR-ORg1 ще помогне да се разбере как мозъчната тъкан може да се променя в Космоса и ще помогне за разработването на методи за защита на здравето на мозъка на астронавтите.

Експериментът MINDS с модели на човешки мозък ще помогне за изясняване на връзката между възпалението и невродегенеративните заболявания. Новите данни ще помогнат в търсенето на лечение за болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и множествената склероза.

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Експериментът „Звездни сфероиди“ ще изследва ефектите от безтегловността върху функционирането на лабораторно отгледани модели на човешка сърдечна тъкан, което ще помогне за по-доброто разбиране на случващото се с човешкото сърце в Космоса.

Експериментът GEARS ще изследва две бактерии, устойчиви на антибиотици, Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, които бяха открити на борда на МКС и биха могли да представляват заплаха за хората. Резултатите от експеримента ще помогнат да се разбере как се развиват бактерии, устойчиви на антибиотици, в космическите кораби и ще помогнат за предпазването на астронавтите от заболявания по време на дълги космически полети.

Когато астронавтите за първи път полетят до Марс, те ще се сблъскат с безтегловност и космическа радиация. Учените вече знаят, че и двата фактора могат да окажат отрицателно въздействие върху човешкото тяло. Авторите на ново проучване, публикувано в списание PLOS ONE, показаха колко широко разпространен може да бъде този проблем, особено що се отнася до въздействието върху сърцето, пише Phys.

Учените анализирали и геномите на белите кръвни клетки при плъхове. 235 дни след облъчването, при животните били открити стабилни мутации. Този мутирал тип кръвни клетки увеличава риска от развитие на левкемия и увеличава вероятността от инфаркти и инсулти четири пъти, отбелязват учените.