Новият космически телескоп на НАСА за 1 милиард долара ще може да надникне в самото начало на Вселената

НАСА обяви началото на проектирането на нов космически телескоп PRIMA, който ще може да надникне по-дълбоко във Вселената от известния телескоп Webb.

Новият телескоп на НАСА

Започна проектирането на мощния космически телескоп PRIMA, който ще бъде първият представител на нов клас космически телескопи, наречени Probe Explorers. Целта му е да получи данни за произхода на планети, галактики и черни дупки. Ако всичко върви по план, телескопът ще бъде изстрелян в Космоса през 2033 г., пише Live Science.

PRIMA ще бъде първата обсерватория от нов клас космически телескопи на НАСА, наречени Probe Explorers. Целта на тези обсерватории е да получат повече научни данни за Вселената за по-малко пари. Космическите телескопи на НАСА са или бюджетни мисии с ограничение на разходите от няколкостотин милиона долара, или флагмански мисии с ограничение на разходите от няколко милиарда долара. Probe Explorers са предназначени да заемат междинна ниша.

Флагманските мисии включват космическия телескоп „Уеб“ на стойност 10 милиарда долара, изстрелян през 2021 г., и наскоро изстреляния римски космически телескоп „Нанси Грейс“, чиято стойност е около 4,3 милиарда долара. Телескопът PRIMA, без разходите за изстрелване, струва 1,2 милиарда долара.

Според изявление на НАСА, този космически телескоп, ако всичко върви по план, ще бъде изстрелян през 2033 г. Фазата на проектиране и разработване на необходимите технологии вече е започнала.

PRIMA ще изучава Космоса в далечния инфрачервен диапазон на светлината и ще може да надникне по-дълбоко във Вселената от космическия телескоп Webb, който работи в близкия и средния инфрачервен диапазон на светлината. Основната задача на телескопа е да разбере как са се образували първите планети и как се формират сега. Астрономите също така искат да научат как са се появили първите галактики и черни дупки, как са расли и еволюирали в продължение на милиарди години.

Космическият телескоп Хъбъл е завършил почти рекорден брой обиколки около Земята, но Международната космическа станция все още е далеч от тази граница.

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Междувременно стана ясно, че космическият кораб Link се е разбил на Земята, след неуспешен опит за спасяване на остарелия космически телескоп Swift на НАСА.

В петък, 25 септември, почти 3 месеца след изстрелването си в Космоса, космическият кораб Link, създаден от Katalyst Space Technologies, падна на Земята след неуспешен опит да издигне орбитата на старата обсерватория на НАСА, пише Phys. Katalyst Space Technologies заяви, че космическият кораб Link е навлязъл в земната атмосфера и е изгорял, с което е сложил край на неуспешната спасителна мисия на стойност 30 милиона долара за космическия телескоп Swift на НАСА. Очаква се същото да се случи и с обсерваторията Swift в началото на ноември, която бавно пада към нашата планета от месеци.

Link бе изстрелян на 3 юли и трябваше да издигне 22-годишния телескоп Swift в по-висока орбита, за да може той да продължи да изучава най-мощните експлозии във Вселената. Обсерваторията започна да намалява поради повишената слънчева активност и се предполагаше, че Link, оборудван със специални манипулатори, ще може да спаси телескопа и по този начин да удължи експлоатационния му живот. Учени от НАСА дори преустановиха научните дейности на обсерваторията, за да не падне преди пристигането на спасителната мисия.