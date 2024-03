От втори опит: Американка, беларускиня и руснак излетяха заедно в Космоса (ВИДЕО)

На борда са американската астронавтка Трейси Дайсън и космонавтите Олег Новицки от "Роскосмос" и Марина Василевская от Беларус.

Василевская е първата жена космонавт на Беларус. "Роскосмос" добави, че ракетата вече е излязла в орбита "по план".

На 21 март Русия прекрати изстрелването на тримата астронавти към Международната космическа станция секунди преди планираното им излитане, като впоследствие екипажът бе изведен в безопасност. Тогава излезе информация, че двигателите на ракетата не са запалили така, както е трябвало по процедура.

A Russian launch vehicle successfully lifted off from Baikonur Cosmodrome, carrying the Soyuz MS-25 spacecraft



Aboard the spacecraft are Russian cosmonaut Oleg Novitsky, Belarusian cosmonaut Marina Vasilevskaya, and American NASA astronaut Tracy Dyson.



Docking with the ISS is…