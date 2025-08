1 година от операция "Курск": Равносметката според генерал Сирски (ВИДЕО)

Една година, откакто Украйна започна една от най-паметните военни операции в историята си като независима държава - операция "Курск". По този повод главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски публикува оценка какво постигна операцията. Генералът публикува и видеокадри, показващи съдбата на руски войници на фронта в Украйна, заедно с оценка, че от началото на 2025 година Русия е загубила (убити и ранени) 267 460 войници.

Syrskyi shared his estimate of Russian losses:



"Thanks to the coordinated and professional combat work of all components of Ukraine’s Defense Forces, enemy personnel losses since the beginning of the year have amounted to 267,460."



