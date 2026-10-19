Отломки от Халеевата комета ще паднат тази седмица на Земята

Една от най-известните комети в историята отново ще заяви присъствието си в нощното небе. Въпреки факта, че е на милиарди километри от Земята, нейните фрагменти ще се разбият в нашата планета с огромна скорост. Тези фрагменти не представляват никаква опасност, но ще създадат ярък спектакъл в нощното небе, пише Forbes.

Халеевата комета отново ще напомни за себе си

Тази седмица метеорният поток Орионди ще достигне своя пик в нощта на сряда, 21 октомври, срещу четвъртък, 22 октомври. Въпреки че отделни метеори могат да се появят в нощното небе няколко дни преди и след този пик, това отличава Ориондиите от някои други метеорни потоци, които имат рязък скок в активността.

Очаква се в нощното небе да се виждат 10–20 метеора на час, наричани още „падащи звезди“. Тъй като метеорите сякаш излизат от съзвездието Орион, този метеорен поток получава името си.

Метеорите в Орионидите са отломки от известната Халеева комета, която за последно се е приближила до Земята през 1986 г., а следващата ѝ поява се очаква през 2061 г.

Халеевата комета е ледено тяло, което изхвърля прах и скалисти частици всеки път, когато се приближава до Слънцето. Тези отломки образуват облак, който обикаля около нашата звезда.

Всеки октомври Земята преминава през този облак. В резултат на това, отломки от Халеевата комета се сблъскват с атмосферата ѝ със скорост от около 66 км/с и нагряват околния въздух, което води до ярки светлинни проблясъци. Ето защо метеорите се наричат ​​„падащи звезди“.

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Заслужава да се отбележи, че метеорите от потока Орионид се движат по-бързо от повечето други „падащи звезди“. В същото време те могат да образуват ярки светлинни ивици в небето, а понякога метеорният поток съдържа изключително ярки метеори, наречени болиди.

Припомняме, че диаметърът на ядрото на Халеевата комета е около 15 километра, но тя не е най-голямата сред известните комети в Слънчевата система. Рекордьорът е кометата C/2014 UN271 (Бернардинели-Бернщайн), открита през 2021 г. Ядрото ѝ е с диаметър около 129 километра.

Тази комета идва от облака на Оорт, който обгражда Слънчевата система, където се намират милиони ледени небесни тела. През януари 2031 г. кометата C/2014 UN271 (Бернардинели-Бернщайн) ще се приближи до Слънцето на разстояние от 11 астрономически единици. Това е 11 пъти по-далеч, отколкото Слънцето е от Земята. Казано по-просто, кометата ще бъде отвъд орбитата на Сатурн.

Наскоро астрономи разкриха нови подробности за произхода на кометата 3I/ATLAS. Това е едва третият потвърден междузвезден обект, пристигнал в Слънчевата система от дълбокия Космос. Учените са изследвали плазмената му опашка малко след най-близкото му приближаване до Слънцето, което се е случило в края на 2025 г.