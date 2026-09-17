Учени: Кометата 3I/ATLAS идва от място с температура под -240°C

Астрономи разкриха нови подробности за произхода на кометата 3I/ATLAS. Това е едва третият потвърден междузвезден обект, пристигнал в Слънчевата система от дълбокия космос. Учените са изследвали плазмената му опашка малко след най-близкото му приближаване до Слънцето, което се е случило в края на 2025 г.

Произход на кометата 3I/ATLAS

Наблюденията са проведени с помощта на спектрографа WEAVE, монтиран на космическия телескоп „Уилям Хершел“ в Испания. Инструментът е открил пет вида йони в опашката на кометата: азот, въглероден оксид и диоксид, вода и метилиден, според sci.news.

Откритието на аномално високото съотношение на йонизиран азот към въглероден оксид е ключово. 3I/ATLAS съдържа пропорционално значително повече азот от типичните комети в нашата слънчева система. Тъй като азотът може надеждно да замръзне в кометен лед само при изключително студени условия, физиците са установили, че температурата в зоната на неговото образуване е паднала под 30 Келвина (под -243 °C).

Това доказва, че кометата се е образувала в най-отдалечените части на протопланетния диск на родителската си звезда, далеч от всякакви източници на топлина. Получените данни са в съответствие с предишни открити следи от деутерий и специфичните изотопни характеристики, характерни за студените региони, където се формират светове.

Д-р Рубен Санчес-Янсен, директор на Групата за телескопи „Исак Нютон“, подчерта, че високочувствителните спектрографи в синия диапазон въвеждат нова ера в изучаването на междузвездните космически кораби. Според авторите на изследването, химичният анализ на кометния материал предлага уникална възможност да се научи как се формират планетарните системи около други звезди в нашата галактика.

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Кометата 3I/ATLAS, която навлезе в Слънчевата система през 2025 г., предизвика множество конспиративни теории. Някои учени смятаха поведението ѝ за твърде странно за естествено небесно тяло и предполагаха, че обектът е с извънземен произход. Въпреки че тази хипотеза никога не беше потвърдена, учените от института SETI решиха да търсят технологични сигнали от 3I/ATLAS.

Използвайки телескопа Allen в Северна Калифорния, учените анализираха широк диапазон от радиочестоти в продължение на повече от седем часа и идентифицираха приблизително 74 милиона теснолентови сигнала. След премахване на земните смущения и филтриране, изследователите стесниха избора си до само 200. Но не откриха никакви техносигнатури - всички сигнали се оказали технологии от земната повърхност или нейните спътници.

Освен това, учените са установили горна граница на мощността на евентуален предавател в съоръжението 3I/ATLAS. В изследвания диапазон липсват сигнали, надвишаващи 10–110 вата (еквивалентът на типичен домакински уред).

Авторите на научното изследване, публикувано в престижното списание The Astronomical Journal, нарекоха резултатите очаквани. Според д-р София Шейх обаче те ще бъдат полезни в бъдеще, когато космически кораби като Вояджърите най-накрая се провалят и се превърнат в извънземни артефакти. Важно е да се разберат естествените им свойства, за да се разпознаят изкуствените аномалии.