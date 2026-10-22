Русия потвърди възможността за създаване на атомна електроцентрала за Луната

Русия е способна да създаде малка атомна електроцентрала (АЕЦ) за Луната, заяви пред РИА Новости Борис Марцинкевич, главен редактор на аналитичното списание „Геоенергетика Инфо“.

Възможността на Русия да създаде малка АЕЦ на Луната

Според Борис Марцинкевич държавната корпорация „Росатом“ е способна да се справи с подобна задача, тъй като Министерството на средното машиностроене на СССР е имало богат опит в разработването на космически атомни електроцентрали (АЕЦ).

„Разбира се, всичко това не е изчезнало“, казва експертът.

Според него производственото обединение „Маяк“ и Всеруският изследователски институт по експериментална физика (ВНИИЕФ) могат да осигурят производството на необходимия изотоп, да произведат горивна керамика и да сглобят източник със зададените характеристики.

Междувременно стана ясно, че Русия и Китай стартират съвместна мисия до Марс. Ръководителят на Роскосмос Дмитрий Баканов обяви това на среща на правителствените ръководители на двете страни, съобщава агенция ТАСС. Новото оборудване ще продължи работата, започната от Trace Gas Orbiter. Изстрелването е планирано за 2028 г.

В основата на проекта е заложено разработването на технологии и оборудване за космически приложения. По-конкретно, новият инфрачервен спектрометър ACAE (Atmospheric Climate and Escape) ще бъде интегриран в научния комплекс на безпилотната междупланетна сонда Tianwen-3 за изследване на Марс. Съответното споразумение беше подписано на 21 октомври между Роскосмос и Китайската национална космическа администрация.

Институтът за космически изследвания към Руската академия на науките уточни, че инфрачервеният спектрометър работи успешно на орбиталната станция Trace Gas Orbiter (мисия ExoMars 2016) и новото оборудване ще продължи тази работа. „Графикът е много натоварен поради предстоящото изстрелване“, отбелязват от института.

Основната цел на мисията Tianwen-3 е да върне проби от марсианска почва на Земята. Според последната информация, изстрелването на космическия кораб е планирано за ноември 2028 г., а Китай очаква да получи пробите от Марс още през 2031 г.

Още през 2023 г. Руската академия на науките и Китайската национална космическа агенция подписаха меморандум за сътрудничеството си в изучаването на извънземна материя. Той предвижда обмен на проби от лунния почвен слой, върнати от сондите „Чанъ-5“, „Луна-16“ и „Чанъ-6“.

Припомняме, че на 20 октомври японската космическа агенция JAXA успешно стартира космическата мисия MMX за изследване на Луната на Марс. Ракетата-носител H3 успешно излетя от космическия център Танегашима. Тя изведе в орбита 5-тонния космически кораб Martian Moons Exploration (MMX), разработен от Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA). Основната цел на този амбициозен проект е да достигне Фобос, марсианската Луна на Марс, да кацне на повърхността му и да събере проби от местния реголит за доставка до Земята.

Общата стойност на международната програма се оценява на 578 милиона долара. Освен Япония, в нея участват САЩ, Франция, Германия и Европейската космическа агенция.

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