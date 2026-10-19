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Руски военен сателит се доближи опасно близо до американски, свързан с разузнаване за Украйна (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 10:04 часа 1425 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот: Orbital Radar
Руски военен сателит се доближи опасно близо до американски, свързан с разузнаване за Украйна (ВИДЕО)

Руският военен спътник "Космос 2612" се е приближил на разстояние от само 136 метра до регистрирания в САЩ сателит за радарно изображение ICEYE-X36, алармират специалисти по проследяване на спътници. За днес, 19 октомври, се прогнозираше още по-близко преминаване – на около 48 метра. А системата за проследяване Orbital Radar съобщи, че на 19 октомври "Космос 2612" и ICEYE-X36 са достигнали най-голямото си сближаване на разстояние 26 м, при относителна скорост от 0,00 км/с.

Това е трансгранична среща между обекти на различни държави – вид събитие, което се следи отблизо поради последиците му за космическата сигурност. Разстоянието и времето на най-близкото сближаване се изчисляват чрез екстраполация на най-новите публикувани орбитални елементи за двата обекта, като стойностите се актуализират при публикуването на нови набори от елементи.

Важно е да се отбележи, че финландската компания ICEYE доставя радарни изображения на Украйна от 2022 г. насам, макар да не е ясно дали точно този спътник обслужва украинската страна. Той е част от американското подразделение на фирмата, а Киев разчита най-вече на САЩ за доставяне на разузнавателни данни: Новият фатален балистичен удар по Киев: САЩ пак не са предупредили Украйна? (ВИДЕО)

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За първи път

Нидерландският специалист по темата Марко Лангбрук заяви, че серията от маневри, извършвани от 30 септември насам, е имала за цел да приведе орбитата на руския сателит в съответствие с тази на ICEYE-X36.

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Астрономът Джонатан Макдауъл определи това като първия известен случай, в който активен спътник извършва нежелано близко приближаване към друг активен спътник в ниска околоземна орбита.

До момента няма признаци за повреди, а намеренията на Русия остават неясни.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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