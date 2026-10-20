Телескоп за изследване на тъмната Вселена откри нова комета, различна от останалите

Телескопът „Евклид“ откри неизвестна досега комета в Слънчевата система. Обсерваторията, пусната в експлоатация през 2023 г., изследва скритото влияние на тъмната материя и тъмната енергия върху обикновената материя във Вселената. За целта телескопът наблюдава формата и движението на милиарди галактики в радиус от 10 милиарда светлинни години. Той не е проектиран да открива комети в Слънчевата система, но въпреки това е открил първата си комета, съобщава Европейската космическа агенция.

Новооткритата комета

Кометите са ледени обекти, останали от формирането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години. Те произхождат предимно от пояса на Кайпер или облака на Оорт, разположен далеч отвъд орбитата на Нептун.

Космическият телескоп „Евклид“ може да прави изображения на далечни галактики, но не е проектиран да проследява бързо движещи се обекти в Слънчевата система, като например комети. Въпреки това, учените са открили, че той може да открива нови комети в Слънчевата система.

Учените са открили газов облак около обекта, подобен на този на кометите, които изхвърлят газ и прах в Космоса под въздействието на слънчевата радиация.

Астрономите са изследвали изображения, направени от телескопа между 16 и 24 септември 2026 г. Внимателният анализ е показал, че снимките показват неизвестен обект в движение. Учените са открили и газов облак около обекта, което е типично за кометите, изхвърлящи газ и прах в Космоса под въздействието на слънчевата радиация.

Учените проверили каталози на известни комети и астероиди и не открили обекта, заснет на изображенията от телескопа Евклид. Допълнителни наблюдения с помощта на наземни телескопи показали, че това е нова комета в Слънчевата система. Центърът за малки планети към Международния астрономически съюз ѝ дал името C/2026 S1 (Евклид).

Тази комета се намира на приблизително 1,3 милиарда километра от нас. Това е област от пространството, разположена между орбитите на Юпитер и Сатурн.

Според астрономите, това е странна комета, защото не е в същата равнина като планетите на Слънчевата система. Тоест, тя се намира „над“ Слънчевата система и се върти около Слънцето по дъгообразна орбита. Точният ѝ орбитален период все още е неизвестен, но астрономите смятат, че би трябвало да е около няколко хиляди години.

Според учените, Евклид случайно е открил нова комета и се очаква, че може да открие още няколко подобни неизвестни обекта в Слънчевата система.

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Междувременно учени откриха нова междузвездна комета, която съдържа необичайно висока концентрация на метанол и е значително различна от всички изследвани досега космически тела. Този обект се е образувал при напълно различни химични условия и сега помага на астрономите да разберат процесите на формиране на планети извън нашата слънчева система.

Космическият обект 3I/ATLAS е едва третият потвърден междузвезден посетител, прелетял през нашата Слънчева система. За разлика от своите предшественици, тази комета показа безпрецедентно ниво на обогатяване с метанол в сравнение с други молекули. Съотношението на алкохол към циановодород беше толкова високо, че постави този обект в напълно отделна категория.