Учени откриха защо скалите на астероида Бену губят топлина

Екип на НАСА разреши дългогодишна мистерия около астероида Бену, идентифицирайки причината за удивително бързото му охлаждане на повърхността. Компютърно-томографските (КТ) сканирания на проби разкриха уникална порьозност и мрежа от пукнатини в скалата.

Мистерията с астероида Бену

През 2018 г. космическият апарат OSIRIS-REx на НАСА достигна астероида Бену. Учените, изучаващи данните му, бяха изненадани с голяма изненада: вместо очакваните гладки области от фин реголит, повърхността се оказа покрита с огромни камъни. Това повдигна много въпроси, тъй като предишни телескопи бяха регистрирали ниска топлинна инерция на Бену – астероидът се нагрявал и охлаждал много бързо. Твърдите, масивни скали обикновено задържат топлината по-дълго, така че тяхното присъствие противоречи на отдалечени измервания.

Едва след като скални проби бяха върнати на Земята, учените успяха да разгадаят това явление. Изследването, публикувано в списанието Nature Communications, беше ръководено от Андрю Райън от Университета на Аризона. Заедно с колеги от Япония той изследва микрофрагменти от скалата, използвайки синхронна термография с лазерно нагряване.

Лабораторните тестове показаха, че скалите са силно порести, но това не беше достатъчно, за да обясни бързата загуба на топлина. Рентгенова компютърна томография (КТ) в Космическия център „Джонсън“ на НАСА разкри сложна мрежа от микропукнатини в материала.

Авторите на изследването обясняват, че порите и вътрешните пукнатини действат като уникални изолатори и проводници, позволявайки на големите камъни да се охлаждат много по-бързо от очакваното.

Компютърното моделиране, комбиниращо КТ данни и термични изчисления, ни позволи да получим по-добро разбиране за процесите, протичащи в астероида. Освен това, тези високотехнологични техники ни позволиха да запазим материала в оригиналния му вид, без земно замърсяване, за по-нататъшно изследване, като едновременно с това създадохме 3D дигитален модел на вътрешната структура.

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Астероидът Бену (Бенну) предизвиква значителен интерес в научната общност поради потенциалното си въздействие върху Земята. Експертите смятат, че има вероятност за удар на 24 септември 2182 г., което вече е привлякло вниманието на НАСА, която предприема активни стъпки за наблюдение и предотвратяване на подобно бедствие.

Бену се приближава до Земята на всеки шест години, което дава възможност на учените да го изучават. Като част от тези усилия, НАСА стартира мисията OSIRIS-REx, която събра проби от астероида за подробен анализ. Тези данни са ключови за разработването на стратегии за промяна на траекторията на Бену или за минимизиране на въздействието му, ако сблъсъкът стане неизбежен.

Ако Бену се сблъска със Земята, освободената енергия ще бъде еквивалентна на 22 атомни бомби, причинявайки катастрофални последици. Подобен удар би могъл да опустоши огромни площи, което прави усилията за предотвратяване на подобни събития изключително важни.

Въпреки че потенциален сблъсък не е непосредствен, игнорирането на тази заплаха може да доведе до необратими последици за човечеството.

Какво е известно за астероида? Бену е астероид близо до Земята с радиус приблизително 262 м, част от групата Аполо. Астероид 101 955 Бенну е открит на 11 септември 1999 г. като част от проекта за търсене на астероиди LINEAR в обсерваторията Сокоро. Той има сфероидна форма, наподобяваща въртящ се пумпал. Оста му на въртене е наклонена на 178° спрямо орбитата на астероида, а въртенето му е ретроградно, което означава, че посоката му на въртене е противоположна на посоката на орбитата му около Слънцето.