Астероидът, който може да удари Земята, изненада учените с произхода си

Астероидът Бену, за който се счита, че може да удари Земята, се е образувал от смес от материали от вътрешните и външните части на Слънчевата система, с участието на Юпитер.

Какво откриха учените за астероида Бену?

Изследователи са изследвали скални проби от астероида Бену, доставен на Земята от сондата OSIRIS-REx през 2023 г. В резултат на това те са успели да определят мястото на образуване на астероида Бенну в Слънчевата система. Получените данни могат да предоставят нова информация за процеса на формиране на земеподобни планети в Слънчевата система, включително Земята. Изследването е публикувано в списание Science Advances, пише IFLScience.

Преди това учените предполагаха, че астероиди като Бену са се образували в периферията на Слънчевата система. Смяташе се също, че Бенну се е образувал сравнително късно в еволюцията на Слънчевата система. Новите данни опровергават и двете хипотези.

Преди се смяташе, че Бену се е образувал във външната част на Слънчевата система, отвъд снежната линия - границата, където водните пари се превръщат в лед - и след това се е приближил до нас. Нови данни обаче показват, че астероидът се е образувал близо до тази граница и съдържа материал както от външната, така и от вътрешната слънчева система.

Изследователите смятат, че Юпитер е играл роля във формирането на Бену. Най-голямата планета в Слънчевата система се е образувала първа, само милион години след образуването на Слънцето, преди около 4,6 милиарда години.

Гравитацията на Юпитер би могла да е довела до смесване на фин прах от вътрешните и външните области на Слънчевата система точно на снежната линия. По-големите прахови частици са били задържани от двете страни на тази граница от гравитацията на газовия гигант. Това обяснява защо астероидът Бену е съставен предимно от фини частици и веществото му е богато на вода.

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Учените смятат, че този сценарий обяснява защо Бенну и други подобни астероиди имат химичен състав, подобен на този на Слънцето и скалистите земеподобни планети. Химичният състав на Бену би могъл да ни помогне да разберем как са се появили градивните елементи на живота на Земята, както и как са се образували нашата планета, както и Марс, Венера и Меркурий.

Бену в момента е сравнително близо до Земята, обикаляйки около Слънцето веднъж на всеки 1,2 години. Той се приближава на 300 000 километра от Земята приблизително веднъж на всеки шест години, което го прави най-опасния обект. Според учените има малка вероятност Бену да удари Земята през 2182 г.