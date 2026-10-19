Космическият телескоп „Джеймс Уеб“ засече необичаен инфрачервен сигнал от една и съща област на небето два пъти, през 88 дни. Астрономите не са успели да определят кой в обектът, който го причинява, а съществуващите наблюдения не позволяват ясно обяснение за естеството на радиацията. Това съобщава The Daily Galaxy , позовавайки се на проучване, публикувано в The Astrophysical Journal.

Мистериозен сигнал от дълбокия Космос

Сигналът е засечен в ултрадълбокото поле на Хъбъл, малка област от небето в съзвездието Форнакс, която астрономите изучават от много години. Въпреки многобройните предишни наблюдения, учените не са открили видим обект там, който би могъл да обясни появата на необичайното лъчение.

Екип, ръководен от астрофизика Мейсън Хюбърти от Университета на Минесота, анализира данни от близкоинфрачервения спектрограф (NIRSpec) на космическия телескоп Джеймс Уеб. Изследователите са използвали метод, който им позволява да търсят източници на радиация, без първо да определят местоположението им в изображенията.

По време на наблюдения през август и ноември 2023 г. учените са засекли седем сигнала. Шест от тях са свързани с вече известни галактики, докато седмият не съответства на нито един идентифициран обект.

Емисията се появи като единична емисионна линия с дължина на вълната около 1,6 микрометра. Не бяха засечени други подобни сигнали наблизо, а предишни изображения от телескопите Хъбъл и Джеймс Уеб не показаха очевидни признаци на източник.

Прочетете също: Учен създаде детектор, който може да открива невидими частици, падащи от Космоса

Към мистерията се добавя и фактът, че емисията не е била засечена по време на предишни наблюдения през октомври 2022 г., въпреки че е трябвало да е достатъчно ярка, за да бъде засечена. Въпреки това, по време на две сесии през 2023 г., сигналът е останал стабилен при различните настройки на експозицията, дори когато изследователите са променили ъгъла на видимост на телескопа. Това затруднява обяснението на откритието като обикновен технически проблем.

Какъв може да е източникът на сигнала? Астрономите са разгледали няколко възможни причини за емисията: далечна галактика в ранната Вселена, близка галактика, експлозия на свръхнова или събитие, свързано с приливно разрушаване, при което черна дупка разкъсва звезда. Всяка от тези версии обаче има значителни недостатъци и все още няма убедителни доказателства за нито една от тях.

Разстоянието до източника също не е определено. Тъй като изследователите са открили само една емисионна линия, те не могат надеждно да определят червеното отместване – промяната в дължината на вълната на светлината поради разширяването на Вселената. Без това е невъзможно да се знае със сигурност къде се намира обектът и какви физически процеси са причинили неговото излъчване.

Изследователите подчертават, че необичайният сигнал може да помогне за изучаването на екстремни физически условия във Вселената, но за това са необходими повече данни.

Учените смятат, че по-задълбочени и по-чувствителни спектроскопски наблюдения биха могли да разкрият допълнителни емисионни линии, което ще позволи по-точно определяне на разстоянието до източника и тестване на предложените обяснения.