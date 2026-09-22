Учен създаде детектор, който може да открива невидими частици, падащи от Космоса

Физикът Спенсър Аксани успя да създаде евтин преносим детектор, наречен CosmicWatch, който струва около 100 долара и позволява на студенти и учени лесно да откриват мюони, летящи от Космоса.

Изобретението на Спенсър Аксани

Миниатюрни частици от космоса постоянно преминават през Земята, оставайки невидими за хората. Много от тях са свързани с космически лъчи – високоенергийни частици от далечни звездни експлозии, които при сблъсък с атмосферата създават потоци от вторични частици, по-специално мюони. За да опрости изучаването на тези процеси, професорът по физика от Университета на Делауеър Спенсър Аксани разработи компактно устройство, наречено CosmicWatch.

Детекторът с размерите на кутия за бисквитки струва само около 100 долара и може да записва броя на мюоните, преминаващи през него, съхранявайки данните за по-късен анализ.

Историята на устройството започва през 2017 г., когато Аксани го разработва като евтин образователен инструмент за студенти и като компонент за Антарктическата обсерватория IceCube. През годините проектът се развива: последната трета версия на устройството се отличава с подобрен мониторинг на околната среда, устойчивост на радиация и ускорено събиране на данни.

Днес нови версии на CosmicWatch се използват в авангардни научни експерименти като NuDot и Coherent CAPTAIN-Mills (CCM), а също така се тестват на балони на голяма надморска височина за изучаване на космически лъчи в горните слоеве на атмосферата.

В същото време изобретението остава важен образователен инструмент, позволяващ на учени от цял ​​свят самостоятелно да сглобяват оборудване и да се включат в експериментална физика. В бъдеще авторът планира да създаде глобална инициатива за гражданска наука, обединяваща данни от хиляди подобни детектори по цялата планета.

Прочетете също: Нов рекорд: Мистериозен 7-часов сигнал е засечен в Космоса

Друго интересно откритие е това на обект на 10 милиарда години, който променя представите на учените за Космоса.

Космическият телескоп Уеб е изследвал един от най-старите галактически купове във Вселената и неговите характеристики биха могли да променят нашето разбиране за Космоса.

Галактическият клъстер XLSSC 122 е открит за първи път през 2014 г., но неотдавнашното му подробно проучване с космическия телескоп Webb разкри голяма мистерия. Този галактичен клъстер, който вече е съществувал преди повече от 10 милиарда години, е добре развит и оформен. Но теориите предполагат, че това е невъзможно. Такива структури не биха могли да се образуват толкова рано във Вселената. Това откритие може да промени теориите за еволюцията на Космоса. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

Повече от десетилетие астрономите вярват, че масивен, добре развит галактически куп, наречен XLSSC 122, се намира сравнително близо до Земята. Факт е, че подобни галактически купове са се появили само преди няколко милиарда години. Според теорията за космическата еволюция, огромните галактически купове са започнали да се формират преди около 10 милиарда години, тоест 3,8 милиарда години след Големия взрив. На тези купове са били необходими милиарди години, за да придобият добре развита форма. Но новото откритие противоречи на тази теория.