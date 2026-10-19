Кабинетът "Радев":

14-годишен намушка съученик в гърба в Карнобат

19 октомври 2026, 13:49 часа 1196 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
14-годишен намушка съученик в гърба в Карнобат

14-годишен ученик намушка свой съученик в гърба след конфликт в Карнобат. Инцидентът е станал тази сутрин. Двете момчета учат в Професионалната гимназия по селско стопанство. По първоначална информация напрежението между тях възникнало в неделя, а днес спорът прераснал във физическа саморазправа, при която единият ученик бил ранен с остър предмет.

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Пострадалото момче е с прободни рани, но без опасност за живота.

След посегателството заподозреният избягал и все още се издирва.

Причините за инцидента се изясняват. Случаят е поет от Районната прокуратура в Бургас.

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ученик намушкан нападение с нож Карнобат
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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