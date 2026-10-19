14-годишното момче, намушкано от връстник в Карнобат, е в стабилно състояние

В стабилно състояние е 14-годишното момче, намушкано от свой връстник в Карнобат. Детето е прието по спешност в частна болница в Бургас с шест дълбоки прободни рани в гръдния кош и една рана в областта на устата. По данни на лекарите няма засегнати вътрешни органи. Момчето остава под активно медицинско наблюдение. За случая са уведомени прокуратурата, родителите и социалните служби.

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Инцидентът е станал вчера по време на междучасие. Двамата осмокласници от Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост първоначално се скарали, а по пътя към стадиона на Карнобат, извън училищния двор, спорът прераснал в жестоко сбиване. Директорката на гимназията съобщи, че другото момче е установено от полицията. Все още не е ясно какво е предизвикало агресията.