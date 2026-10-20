Бащата на нарязаното с нож от връстник момче от Карнобат ще търси съда

Нападното и рязано с нож 14-годишно момче в Карнобат е по-добре и няма опасност за живота му. Това съобщиха от болницата, където детето е прието - с уточнение, че при приемането положението е било доста драматично, защото такива рани не се виждат често, особено при толкова млад човек.

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Засега момчето остава под наблюдение, поне седмица, следи се да няма усложнения, стана ясно от репортаж на БНТ. От болницата описаха раните като "порезни" - 5-6 рани. Първоначалните данни бяха за 6 дълбоки прободни рани в гръдния кош и 1 рана в областта на устата.

Освен това, бащата на жертвата каза пред камера, че ще си търси правата - защото, според него, това е опит за убийство, утре можело да се случи на друг. Защо се стигнало дотам - бащата казва, че нападателят се разгневил, че синът му седнал пред него. Същевременно бащата каза и, че нападателят по принцип не изглеждал агресивен.

Инцидентът е станал по време на междучасие. Двамата осмокласници от Професионалната гимназия по селско стопанство и лека промишленост първоначално се скарали, а по пътя към стадиона на Карнобат, извън училищния двор, спорът прераснал в жестоко сбиване.

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