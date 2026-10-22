Делото срещу актьора Димо Алексиев отново влиза в съда

Софийският градски съд (СГС) ще заседава в петък, 23 октомври, по делото срещу актьора Димо Алексиев. Срещу актьора се води дело за шофиране след употреба на алкохол през ноември 2024 г., извършено в рамките на изпитателния срок по предишна присъда за същото нарушение. Според данните от разследването дрегерът е отчел 1,49 промила алкохол, а последвалата кръвна проба - 1,68 промила. Още: След присъдата: Ново развитие по делото срещу Димо Алексиев

Производството е на втора инстанция, след като в края на юли 2025 г. Софийският районен съд (СРС) осъди Алексиев на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим. Освен това той получи и забрана да управлява моторно превозно средство за срок от две години. Още: Димо Алексиев започва работа на щат в голям български театър