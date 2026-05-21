Войната в Украйна:

След присъдата: Ново развитие по делото срещу Димо Алексиев

21 май 2026, 14:20 часа 1887 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След присъдата: Ново развитие по делото срещу Димо Алексиев

Софийският градски съд (СГС) допусна разпит на единия полицай - Мирослав Генков и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев. По-долната инстанция осъди Алексиев по обвинение, че шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление.

Според съда има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени.

ОЩЕ: Димо Алексиев започва работа на щат в голям български театър

Припомняме, че като в края на юли 2025 година съдът постанови за Алексиев ефективна присъда от една година и шест месеца затвор при първоначален общ режим. Той беше лишен и от правото да шофира за срок от 2 години.

Актьорът беше хванат да шофира в нетрезво състояние през ноември 2024 година. По информация от разследващите дрегерът на място е отчел 1,49 промила алкохол, а а кръвната проба после – 1,68 промила.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дело Пиян шофьор нетрезво състояние Димо Алексиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес