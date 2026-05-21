След присъдата: Ново развитие по делото срещу Димо Алексиев

Софийският градски съд (СГС) допусна разпит на единия полицай - Мирослав Генков и видеотехническа експертиза за времето на проверката по делото срещу актьора Димо Алексиев. По-долната инстанция осъди Алексиев по обвинение, че шофирал в нетрезво състояние, докато е бил в изпитателен срок за същото престъпление.

Според съда има разминавания в показанията на Генков от досъдебното производство и пред първоинстанционния съд. По тази причина трябва да се изяснят конкретни обстоятелства и въпроси, които не са били достатъчно изяснени.

Припомняме, че като в края на юли 2025 година съдът постанови за Алексиев ефективна присъда от една година и шест месеца затвор при първоначален общ режим. Той беше лишен и от правото да шофира за срок от 2 години.

Актьорът беше хванат да шофира в нетрезво състояние през ноември 2024 година. По информация от разследващите дрегерът на място е отчел 1,49 промила алкохол, а а кръвната проба после – 1,68 промила.