Изведоха Радослав Ревански с белезници, Пеевски го чака пред общината в Белица

Кметът на Белица Радослав Ревански беше изведен с белезници от сградата на общината след акция на ГДБОП и МВР, съобщава БНТ. Той беше отведен при засилено полицейско присъствие, около седем часа след като спецполицаите влязоха в общината. Пред сградата го очакваха санкционираният по закона "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководство на партията и граждани.

"Господин Радев, няма да пречупите ДПС. Колкото и да привиквате хора по кабинетите, както Ради Ревански. Беше викан в кабинета на шефа на митниците Шушков с оферта как да се работело за ПБ, как кметове да минават към ПБ, как да му уредял среща с Демерджиев, за да не му правел нещо и да не го закача. Но нали знаете кой дава срамните оферти? Румен Радев. Господин Радев, казваме "НЕ" на вашата оферта. Казваме "ДА" на свободата и не на Държавна сигурност", заяви Пеевски.

Докато Ревански беше извеждан от сградата, събралите се хора скандираха "Ради, Ради". Майката на кмета припадна на фона на случващото се. Още: Един от най-близките до Пеевски "политически кардинали" е в ареста

Напрежение възникна и между присъстващите и журналистите, отразяващи акцията. По информация на Нова телевизия местен жител започнал да бута телевизионните камери и да пречи на работата на репортерските екипи.

Акцията в Белица идва след ареста на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов във вторник. Тогава служители на ГДБОП и ДАНС влязоха в сградата на общината и иззеха документи, свързани с обществени поръчки и финансови операции на местната администрация.

Според премиера Румен Радев действията на службите са начало на разплитането на схеми в държавата.