Един от най-близките до Пеевски "политически кардинали" е в ареста

Арестуваха кмета на Белица Радослав Ревански, научи Actualno.com през свои източници. Той е сочен за един от най-близките до Делян Пеевски, зам.-председател е на ДПС "Ново начало". Полицейска акция тече от сутринта в Община Белица. Униформени са влезли в сградата около 8:00 часа. Проверяват се документи, свързани със съмнителни обществени поръчки, а административното обслужване на гражданите е преустановено. Кметът Радослав Ревански също е бил в сградата на общината.

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Цялата парламентарна група на ДПС е тръгнала към Белица в подкрепа на Ревански, научи Actualno.com.

Председателят на ДПС Делян Пеевски отправи остри обвинения към премиера Румен Радев, като заяви, че зад редица действия на силовите институции стои пряко влияние от страна на премиера. Той добави, че разполага с информация, че професионалното ръководство на МВР и ДАНС провежда регулярни срещи с Радев, а редица операции се координират от едно място.

"Колеги, с интерес слушах премиера Румен Радев как разпорежда полицейски акции от кабинета си. Имаме информация, че професионалното ръководство на МВР и на ДАНС постоянно е на сбирки с него. Всички тези акции – както се случва в момента в Белица, така и както се случи в Сунгурларе – се разпореждат от едно място, от Румен Радев", заяви Пеевски.

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Лидерът на ДПС изрази твърдението, че премиерът е съсредоточил прекалено много власт и влияние, като коментира, че това води до смесване на функции и отговорности между различните институции.

Във вторник при акция на ГДБОП и ДАНС арестуваха кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Спецполицаи влязоха в сградата на Общината и иззеха документация по обществени поръчки и финансови операции от местната администрация.

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Димитър Гавазов е кмет на община Сунгурларе от ноември 2023 г., когато спечели местните избори още на първия тур като кандидат на ДПС. Преди това в продължение на четири години бе заместник-кмет в администрацията на предшественика си Георги Кенов.