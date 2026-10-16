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Жестоко престъпление в Хасковско: Откриха удушен и завързан в река 21-годишен младеж

16 октомври 2026, 11:31 часа 1853 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Жестоко престъпление в Хасковско: Откриха удушен и завързан в река 21-годишен младеж

Издирван младеж от димитровградското село Черногорово е бил открит мъртъв. Трупът на 21-годишния мъж е намерен завързан във водите на река Харманлийска. Тялото е намерено с помощта на водолази при мащабна операция. За разплитане на случая са използвани записи от камери за наблюдение. За убийството е задържан негов връстник от Харманли.

Забелязани са заедно на 12 октомври в района на комплекс „Приказките“. Камерите запечатали, че единият се връща сам.

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Разследването започнало след подаден преди три дни сигнал за изчезването на 21-годишен мъж от село Черногорово, който живеел във вилната зона на Харманли. Според съдебния лекар преди да бъде завързан и хвърлен във водата, младият човек е бил душен.

По данни на полицията задържаният е направил опит да продаде мобилния телефон на жертвата, съобщи БНТ. 

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От прокуратурата съобщиха, че е повдигнато обвинение на задържания и му е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Това е второ жестоко убийство в Хасковска област за по малко от седмица. Вчера Окръжният съд задържа под стража майка и 14-годишния ѝ син за убийство на 67-годишен мъж, чието тяло бе намерено в багажник на кола.

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Хасково полиция убийство изчезнал мъж река
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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